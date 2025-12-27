sábado 27  de  diciembre 2025
Celine Dion interpreta "All By Myself" y recita monólogo disfrazada del Grinch

En un nuevo video publicado en Instagram, Dion recreó una escena de la clásica película de Navidad protagonizada por Jim Carrey

En esta foto de archivo tomada el 19 de septiembre de 2019, la cantante canadiense Celine Dion se presenta en la noche de apertura de su gira mundial Courage&nbsp;en el Centro Videotron en la ciudad de Quebec, Quebec.

En esta foto de archivo tomada el 19 de septiembre de 2019, la cantante canadiense Celine Dion se presenta en la noche de apertura de su gira mundial Courage en el Centro Videotron en la ciudad de Quebec, Quebec.

AFP/Alicia Chiche
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Celine Dion publicó un video en Instagram en el que aparece sentada junto a una chimenea, vestida con un disfraz del Grinch, con un elaborado maquillaje verde. El video comienza con ella cantando el estribillo de All by Myself antes de interpretar una parodia del monólogo de la película de 2000 El Grinch protagonizada por Jim Carrey.

“¡Qué descaro el de esos Quién, invitarme con tan poca antelación! ¡Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría!”, dice, con un perrito en el regazo que lleva unas astas como las del perro de Grinch, Max.

El monólogo de la clásica película de Navidad presenta al personaje recitando su rutina diaria.

“¡Estoy ocupada! Claro, si pospongo mis ideas creativas a las 9:00, todavía tendré tiempo para quedarme en la cama y ver videos de TikTok sin parar. O simplemente puedo desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo… ¡qué aburrido!”, continúa Dion.

La cantante termina el video cantando de nuevo All by Myself.

El video llega casi un mes después de que Dion compartiera un mensaje de paz y amor en el Día de Acción de Gracias, y les dijera a sus seguidores que esta festividad es un hermoso recordatorio para "bajar el ritmo, respirar hondo y dar las gracias".

El icónico tema fue lanzado originalmente por el cantautor Eric Carmen en 1975 y alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100.

Dion publicó su famosa versión de la balada como sencillo antes de su álbum de 1996, Falling into You. Sigue siendo uno de sus mayores éxitos en Estados Unidos hasta el día de hoy.

