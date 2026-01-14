Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el "caso Pandoro"

La influencer Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

MIAMI.- La justicia italiana ha dictado sentencia absolutoria a favor de la empresaria Chiara Ferragni en el marco de la investigación judicial conocida como el "Caso Pandoro". El Tribunal de Milán desestimó los cargos de estafa agravada, un delito que, según el Código Penal vigente, habría conllevado una pena de hasta 20 meses de privación de libertad .

Tras analizar las pruebas presentadas, el cuerpo judicial determinó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar un engaño premeditado contra el consumidor.

Si bien la acusación sostenía que Ferragni había inducido a error al público al vincular la compra de productos específicos —como el tradicional dulce pandoro y huevos de Pascua— con donaciones directas al Hospital Pediátrico Regina Margherita de Turín, la sentencia concluye que no se configuró el dolo necesario para el tipo penal de estafa.

El fallo reconoce que la estrategia de comunicación de las campañas pudo incurrir en falta de precisión o ambigüedad; no obstante, subraya la ausencia de una maniobra deliberada destinada a manipular la percepción del comprador con fines de lucro ilícito.

Sanciones

El veredicto marca el cierre del escándalo penal de un proceso que ha impactado severamente la reputación y las operaciones comerciales de la influencer

Cabe recordar que, con anterioridad a esta resolución, Ferragni ya había enfrentado la vía administrativa, la cual resultó en el pago de más de tres millones de euros en concepto de multas impuestas por las autoridades de competencia, así como en cuerdos de indemnización y reembolsos gestionados con asociaciones de consumidores.

Tras conocerse el fallo, la defensa de Ferragni manifestó su satisfacción por la resolución, la cual pone fin a meses de escrutinio judicial y mediático.

La empresaria, quien compareció de manera presencial durante las audiencias, calificó el resultado como el cierre de un ciclo complejo para su grupo empresarial. Se la vio conmovida al salir del tribunal y agradeció el apoyo tras conocerse la absolución.

“Estoy muy feliz, se acabó la pesadilla. Quiero dar las gracias a mis abogados y a todos los seguidores que me han apoyado durante estos dos años. Estamos todos muy emocionados”, manifestó la creadora de contenido.