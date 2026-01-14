miércoles 14  de  enero 2026
POLÉMICA

Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el "caso Pandoro"

El veredicto marca el cierre del escándalo penal de un proceso que ha impactado severamente la reputación y las operaciones comerciales de la influencer

La influencer Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

La influencer Chiara Ferragni posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

Europa Press/Eduardo Parra
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La justicia italiana ha dictado sentencia absolutoria a favor de la empresaria Chiara Ferragni en el marco de la investigación judicial conocida como el "Caso Pandoro". El Tribunal de Milán desestimó los cargos de estafa agravada, un delito que, según el Código Penal vigente, habría conllevado una pena de hasta 20 meses de privación de libertad.

Tras analizar las pruebas presentadas, el cuerpo judicial determinó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar un engaño premeditado contra el consumidor.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
JUSTICIA

Confirman que exempleadas de Julio Iglesias declararán ante fiscalía española
El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones. 
DUELO

Revelan que Tommy Lee Jones había intentado obtener tutela temporal de su hija

Si bien la acusación sostenía que Ferragni había inducido a error al público al vincular la compra de productos específicos —como el tradicional dulce pandoro y huevos de Pascua— con donaciones directas al Hospital Pediátrico Regina Margherita de Turín, la sentencia concluye que no se configuró el dolo necesario para el tipo penal de estafa.

El fallo reconoce que la estrategia de comunicación de las campañas pudo incurrir en falta de precisión o ambigüedad; no obstante, subraya la ausencia de una maniobra deliberada destinada a manipular la percepción del comprador con fines de lucro ilícito.

Sanciones

El veredicto marca el cierre del escándalo penal de un proceso que ha impactado severamente la reputación y las operaciones comerciales de la influencer

Cabe recordar que, con anterioridad a esta resolución, Ferragni ya había enfrentado la vía administrativa, la cual resultó en el pago de más de tres millones de euros en concepto de multas impuestas por las autoridades de competencia, así como en cuerdos de indemnización y reembolsos gestionados con asociaciones de consumidores.

Tras conocerse el fallo, la defensa de Ferragni manifestó su satisfacción por la resolución, la cual pone fin a meses de escrutinio judicial y mediático.

La empresaria, quien compareció de manera presencial durante las audiencias, calificó el resultado como el cierre de un ciclo complejo para su grupo empresarial. Se la vio conmovida al salir del tribunal y agradeció el apoyo tras conocerse la absolución.

“Estoy muy feliz, se acabó la pesadilla. Quiero dar las gracias a mis abogados y a todos los seguidores que me han apoyado durante estos dos años. Estamos todos muy emocionados”, manifestó la creadora de contenido.

Temas
Te puede interesar

Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Turistas rechazan el alza de precios del Louvre

Aseguran que George Soros está detrás de las denuncias contra Julio Iglesias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final