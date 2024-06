Christian Chávez confiesa que se ha distanciado de Anahí

"No está bien desafortunadamente. Pero pasa, pasa muchísimo. En las familias pasa mucho, de pronto, te enojas con tu hermana y le dejas de hablar dos, tres meses, o no tienes la misma forma de pensar. Y creo que esto es algo que estoy viendo desde que decidí poner mis límites, y decir ‘voy a luchar por lo que quiero, por lo que pienso’", comentó.

El intérprete explicó que por mucho tiempo se encargó de satisfacer los deseos de otros y poner a un lado sus pensamientos. Sin embargo, ahora se encuentra en una etapa en la que ha marcado sus límites y los defiende, pues nada ni nadie debe obligarte a ir en contra de tu identidad.

"Es importante porque no solamente lo haces por ti, sino por toda esa herida que tuviste en algún momento de dejar que las cosas hicieran cosas. Ya intenté ser la mejor versión para los otros. Quería quedar bien con todo el mundo; que todo el mundo me amara, me aceptara. Y, lamentablemente, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Son procesos que pasan".

¿Separación definitiva?

Christian Chávez enfatizó que si bien hoy su amistad se encuentra vulnerable, no significa que no celebre sus logros o que olvide todos los momentos en los que mutuamente se apoyaron, y manifestó que espera que en el futuro las diferencias pasen y puedan volver a unirse.

"No somos tan unidos como lo éramos. Pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. El respeto, el cariño, el saber que (Anahí) siempre estuvo conmigo cuando lo necesité; así como yo he estado con ella cuando me ha necesitado y lo sabe. Ese cariño y ese agradecimiento siempre, siempre, va a existir; pero también es importante decir ‘esto es lo que opino, lo que pienso’, y así".

Luego de que trascendiera que el exmánager de la banda, Guillermo Rosas, estaba implicado en un desvío de los fondos de la gira, cuatro de los actuales cinco miembros de RBD denunciaron que se encontraban en una investigación.

En medio del proceso, Anahí compartió en las historias de Instagram un mensaje de cumpleaños dirigido a Rosas, y posteriormente Dulce María y Christopher publicaron un mismo escrito que parecía estar dirigido a la intérprete de Sálvame.

Aunque Anahí alegó que no mantiene rencor en su corazón y que quiso honrar a lo que fue una amistad de más de 20 años, la cual recientemente aseguró que ya no existe; los internautas han asegurado que la relación de los cantantes se quebró a causa del representante.

Sobre el fraude, Anahí dijo, al igual que sus compañeros, que se encuentran en una auditoría, pero destacó que está asesorándose con una colusora internacional para tener una tercera opinión, algo que Chávez aprueba.

"Creo que cada uno tiene su forma de decir las cosas. Su forma particular, también, de hablar. Es decir, mucho respeto siempre. ¿Cómo no le voy a creer? Al final, está saliendo a decir lo que piensa. Es algo de ella, no es algo de lo que ella me tenga que convencer. Simplemente es su forma de hablar", concluyó.