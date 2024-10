Christian Nodal reanuda espectáculos en Jalisco tras crisis de salud

"Mi gente preciosa de Guadalajara, Jalisco, estamos de vuelta en el ruedo. Vamos a vivir dos noches increíbles, pal cora, en el Palenque de las Fiestas de Octubre. Como cada año, sé que será inolvidable. Cuento con ustedes, los espero, los amo muchísimo. Muchísimas gracias por sus mensajes de buenos deseos y recuperación. Los amo mucho, aquí andamos con todo", dijo el intérprete en una historia de Instagram.

Hasta los momentos, Nodal no ha hablando acerca de su paso por un hospital de emergencia en días pasados. Pero todo indica que el intérprete de Adiós amor se ha recuperado y puede continuar con sus presentaciones sin preocupación alguna.

La noche del 1 de octubre, Nodal fue ingresado a un hospital. Su relacionista público señaló que permanecería internado durante 48 horas. Posteriormente, el cantante fue dado de alta, pero debía cumplir reposo absoluto, lo que lo obligó a postergar otros espectáculos.

Razón de su malestar

Aún se desconoce la causa de la infección, pero recientemente Nodal había explicado que se mantenía en una dieta más sana debido a que en el pasado el consumo de carne generó que sus triglicéridos se elevaran.

"Tenía los triglicéridos altos por comer pura carne, porque yo soy bien carnívoro, entonces no lo considero comida chatarra, pero así de cosas prohibidas lo que no puedo comer es la carne. Llevo un buen rato haciendo dieta, como balanceado y todo el asunto, pero sí se me estaban yendo los triglicéridos muy al tope, por eso fue que pegué un bajón de peso, porque ya sentía que me daban ataques de ansiedad", dijo en el programa de Youtube La Música.

Sin embargo, en medio de su hospitalización, crecieron los rumores y muchos alegaron que Nodal no tiene control con la bebida, y que Pepe Aguilar sometió a una gran presión al joven de 25 años tras la publicación de la canción Cuídemela bien.

Ante las acusaciones, el padre de su esposa, Ángela Aguilar, rechazó los señalamientos y confirmó que su intención nunca fue aprovecharse de la fama de Christian para obtener escuchas en las plataformas musicales, y además Nodal estuvo de acuerdo con el lanzamiento del sencillo.

"Como colega lo respeto mucho y lo admiro y además canta muy bien. ¿De qué me aprovecharía de Nodal? Creo que son cosas de la vida, él tiene una carrera maravillosa. Yo no me puedo quejar, nunca he necesitado de nadie, ni creo, en este momento, empezar a necesitar", dijo a Despierta América.