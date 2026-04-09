Chyno y Nacho presentan el álbum "Radio Venezuela"

MIAMI.- Tras un periodo en pausa, Chyno y Nacho vuelven con Radio Venezuela, su primer álbum en cuatro años en el que reúnen a varias generaciones de músicos venezolanos como Danny Ocean y Rawayana, a Elena Rose , Mau y Ricky, Joaquina, Lasso, Akapellah, entre otros.

Son 14 colaboraciones en total y el proyecto mezcla interludios con las voces de Luis Chataing y el difunto Renny Ottolina, figuras emblemáticas de la radio de su país. Un proyecto cargado de nostalgia y ritmos que rememoran la esencia de la música venezolana.

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El álbum fue lanzado el 8 de abril por ADA/Warner Music.

"Hice muchas cosas que tuvieron gran relevancia para mí como solista: Báilame junto a Bad Bunny y Yandel, Casualidad junto a Ozuna, Déjalo junto a Manuel Turizo y Destino junto a Greeicy. Me sumaba a cualquier ritmo porque, en realidad, sentía que mi esencia original era la de dúo Chyno & Nacho, para serte sincero. A pesar de que seguían sucediendo cosas para mí, yo siempre me acostumbré a estar con mi compañero y creo que nunca pude desacostumbrarme”, dijo Nacho a Billboard.

Superación y reencuentros

Para el también compositor y productor, el álbum es una muestra de cómo la amistad puede trascender en el tiempo y superar diversos obstáculos, haciendo referencia al caso de su compañero Jesús Miranda, conocido como Chyno, quien en los últimos años ha lidiado con batallas de salud.

"La gente ha visto nuestros procesos, nos ha visto caer y levantarnos, nos ha visto triunfar, nos ha visto hacer proyectos que han tenido gran éxito, nos ha visto sonrientes celebrando y también en etapas de frustración que hemos atravesado, momentos en los que la salud no ha jugado a nuestro favor", manifestó Nacho.

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"Para mí el proceso con mi compañero ha sido una cosa de locos, porque de verlo tirado en una cama, sin hablar ni caminar, a verlo en un escenario, luchando, a estar en este momento en un proyecto del que él es parte, donde él está caminando solo, bailando solo e interpretando solo — yo creo que es una enorme lección no solo para nosotros, sino también para todo el que esté pasando por situaciones y procesos en su vida”, agregó.

Radio Venezuela también los une nuevamente a su antiguo mánager Pablo Villalobos.

"Para mí es muy especial volver a caminar junto a Chyno & Nacho. Nosotros crecimos juntos desde el día uno, vivimos sueños que parecían imposibles y logramos cosas maravillosas alrededor del mundo. Este reencuentro lo siento como un nuevo comienzo, lleno de ilusión, gratitud y muchas ganas de seguir haciendo historia juntos", dijo a Billboard.