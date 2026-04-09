jueves 9  de  abril 2026
MÚSICA

Chyno y Nacho presentan el álbum "Radio Venezuela"

Para Nacho el álbum es una muestra de cómo la amistad puede trascender en el tiempo y superar diversos obstáculos

Chyno y Nacho presentan Radio Venezuela.

Chyno y Nacho presentan "Radio Venezuela".

Captura de pantalla/Instagram/@chynomiranda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras un periodo en pausa, Chyno y Nacho vuelven con Radio Venezuela, su primer álbum en cuatro años en el que reúnen a varias generaciones de músicos venezolanos como Danny Ocean y Rawayana, a Elena Rose, Mau y Ricky, Joaquina, Lasso, Akapellah, entre otros.

Son 14 colaboraciones en total y el proyecto mezcla interludios con las voces de Luis Chataing y el difunto Renny Ottolina, figuras emblemáticas de la radio de su país. Un proyecto cargado de nostalgia y ritmos que rememoran la esencia de la música venezolana.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 1 de julio de 2002, el cantante británico David Bowie actúa en vivo en el Olympia de París. Los derechos de las canciones de Bowie fueron vendidos a Warner.
PATRIMONIO

Casa familiar de David Bowie abre al público en Londres
Tripulación de Artemis II durante la misión a la Luna.
MÚSICA

La NASA comparte las canciones que escucha la misión Artemis II
Embed

El álbum fue lanzado el 8 de abril por ADA/Warner Music.

"Hice muchas cosas que tuvieron gran relevancia para mí como solista: Báilame junto a Bad Bunny y Yandel, Casualidad junto a Ozuna, Déjalo junto a Manuel Turizo y Destino junto a Greeicy. Me sumaba a cualquier ritmo porque, en realidad, sentía que mi esencia original era la de dúo Chyno & Nacho, para serte sincero. A pesar de que seguían sucediendo cosas para mí, yo siempre me acostumbré a estar con mi compañero y creo que nunca pude desacostumbrarme”, dijo Nacho a Billboard.

Superación y reencuentros

Para el también compositor y productor, el álbum es una muestra de cómo la amistad puede trascender en el tiempo y superar diversos obstáculos, haciendo referencia al caso de su compañero Jesús Miranda, conocido como Chyno, quien en los últimos años ha lidiado con batallas de salud.

"La gente ha visto nuestros procesos, nos ha visto caer y levantarnos, nos ha visto triunfar, nos ha visto hacer proyectos que han tenido gran éxito, nos ha visto sonrientes celebrando y también en etapas de frustración que hemos atravesado, momentos en los que la salud no ha jugado a nuestro favor", manifestó Nacho.

"Para mí el proceso con mi compañero ha sido una cosa de locos, porque de verlo tirado en una cama, sin hablar ni caminar, a verlo en un escenario, luchando, a estar en este momento en un proyecto del que él es parte, donde él está caminando solo, bailando solo e interpretando solo — yo creo que es una enorme lección no solo para nosotros, sino también para todo el que esté pasando por situaciones y procesos en su vida”, agregó.

Radio Venezuela también los une nuevamente a su antiguo mánager Pablo Villalobos.

"Para mí es muy especial volver a caminar junto a Chyno & Nacho. Nosotros crecimos juntos desde el día uno, vivimos sueños que parecían imposibles y logramos cosas maravillosas alrededor del mundo. Este reencuentro lo siento como un nuevo comienzo, lleno de ilusión, gratitud y muchas ganas de seguir haciendo historia juntos", dijo a Billboard.

Temas
Te puede interesar

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Conozca las películas de la selección oficial del 79 Festival de Cannes

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
MANIPULACIóN

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt
CASA BLANCA

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"
El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

La muerte de Alessia Tucci y Mateo Dávila ha dejado una profunda huella en Doral.
TRAGEDIA

Abren campaña para recaudar fondos para familias de jóvenes fallecidos en Doral

Capitolio de Florida.
ESTANCAMIENTO

Florida pospone sesión especial para aprobar presupuesto sin fecha definida de regreso

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones