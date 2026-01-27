martes 27  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Confirman ruptura amorosa de la modelo Bella Hadid y el jinete Adan Banuelos

Una fuente declaró a Entertainment Tonight que Hadid está "haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse tras la ruptura"

La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.

La modelo estadounidense Bella Hadid posa en la alfombra roja de Cannes con un vestido en blanco y negro del diseñador francés Jean Paul Gaultier.

AFP/Valery Hache
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo Bella Hadid de 29 años y su novio, el jinete Adan Banuelos, pusieron fin a su relación de dos años, así lo confirmó una fuente a la revista People. El medio Entertainment Tonight fue el primero en reportar la noticia a principios de esta semana.

Una fuente declaró a dicho medio que Hadid está "haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse tras la ruptura".

Lee además
El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.
CONTROVERSIA

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida
Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 
PREMIOS

"One Battle After Another" y "Sinners" lideran nominaciones de los BAFTA británicos

"Se ha mantenido ocupada con el trabajo y pasando tiempo con sus amigos cercanos. Todavía está asimilando la ruptura, ya que era una relación muy seria", añadió.

En diciembre pasado, Hadid y Banuelos, quienes comenzaron su relación en octubre de 2023, asistieron juntos a un evento en Dallas para la marca de fragancias de ella, Orebella.

Las fotos compartidas por la edición británica de Vogue mostraban a la ahora expareja muy enamorada y cariñosa en el evento.

El pasado mes de octubre, Banuelos también hizo un comentario poco común sobre su relación, que solía ser bastante discreta, a través de una serie de fotos en Instagram que mostraban muestras de afecto en público, con motivo de su aniversario y el cumpleaños de ella, el 9 de octubre.

“Octubre se ha convertido en un mes especial. Es el mes en que Dios te envió. A pesar de todo el caos y la fealdad, Él nos regaló algo puro y hermoso. Te amo, cariño. Te lo recordaré todos los días”, escribió en la publicación.

Historia de amor

En una entrevista para la portada de la edición de mayo de 2025 de la revista British Vogue, Hadid compartió la dulce historia de cómo conoció a Banuelos después de mudarse a Texas, donde su madre, Yolanda Hadid, y su padrastro estaban construyendo una casa.

La fundadora de Orebella contó que estaba lidiando con una enfermedad crónica y problemas de autoestima, lo que la impulsó a mudarse.

"Estoy con mi padrastro. Movemos ganado, salimos a cabalgar, y empiezo a sentirme un poco mejor, pero todavía lidiando con mis propios problemas. Entonces, al día siguiente, conozco a mi novio", explicó.

La modelo también reveló que Banuelos no tenía ni idea de su fama cuando se conocieron. Recordó que él le dijo: "Nunca supe quién eras hasta que vi tu cara por primera vez".

Asegura que para ella fue "como un soplo de aire fresco".

Temas
Te puede interesar

Carlota Casiraghi publica libro sobre reflexión literaria y filosófica

Victoria Beckham homenajeada en París por aportes a la moda

Jonathan Anderson debuta línea de alta costura con inspiración floral para Dior

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

El ayatolá de Irán Alí Jamenei.
Tensiones

Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Te puede interesar

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN
Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.
EEUU

Gran tormenta invernal causa 30 muertes, cortes de energía y cancelación de vuelos

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar tras resultados de empresas

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

Tras falta de acuerdo, EEUU impondrá aranceles del 25% a productos de Corea del Sur