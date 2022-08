¿Conocen al gato que no quería tener pelo?

MIAMI— “Eusebio es un gato al que no le gustan los pelos. Y que a un gato no le gusten los pelos es algo realmente ¡INCREÍBLE!”. O esto es lo que nos cuentan al comienzo de El gato que no quería tener pelo, publicado a principios de este año por Picarona, sello infantil de la Editorial Obelisco. El protagonista es un gato azul, pero no triste, sino más bien obsesionado con una idea.