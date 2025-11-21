viernes 21  de  noviembre 2025
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar. El hecho ocurrió este 19 de noviembre en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, país anfitrión de la septuagésima edición del concurso de belleza.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño; Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

La candidata fue sacada del recinto en una camilla. Aunque el momento no quedó registrado en la transmisión oficial del Miss Universo, espectadores en el público grabaron videos que se viralizaron en redes sociales.

Lea más aquí.

Tom Cruise enaltece poder del cine al recibir Óscar honorífico

Tom Cruise recibió una ovación de pie de la crema y nata de Hollywood que se congregó la noche de este domingo para premiarle con un Óscar honorario, la primera estatuilla dorada de su carrera, que se le otorgó durante la gala de entrega de los Governors Awards.

Al ritmo de la inconfundible banda sonora de Misión imposible, saga que ha marcado la carrera del actor estadounidense, Cruise, de 63 años, subió al escenario del Salón Dolby de Hollywood arropado por el efusivo reconocimiento de pares como Colin Farrell y Emilio Estévez, con quienes compartió pantalla, así como el legendario Steven Spielberg quien lo dirigió en Minority Report y Guerra de los mundos.

Cruise, una de las figuras más taquilleras del entretenimiento, con más de 50 películas en su currículo y conocido por realizar sus temerosas escenas de acción sin dobles, ha sido nominado cuatro veces a los premios Óscar, pero nunca ha conquistado la estatuilla.

Lea más aquí.

Met Gala anuncia temática para 2026:

La cuenta regresiva para la noche más importante de la moda ha comenzado. El Museo Metropolitano de Arte (Met) y el Instituto del Traje (Costume Institute) anunciaron que el tema de la Met Gala 2026, así como el nombre de su exposición anual, será Costume Art, lo que marca una colaboración histórica entre ambas ramas del museo.

La inauguración de la muestra, prevista para la próxima primavera, coincidirá con una importante novedad arquitectónica: la apertura de las Galerías Condé M. Nast.

Este nuevo espacio de más de mil metros cuadrados, adyacente al Gran Hall del Met, albergará una vasta colección de alrededor de 200 prendas y accesorios, que se exhibirán junto a otras tantas obras de arte, consolidando la idea de que la moda es, en esencia, arte del vestuario.

Lea más aquí.

Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

Rosalía alcanzó su primer top 10 en la lista Billboard 200, gracias al álbum LUX, el cual debuta en el puesto número cuatro del ranking musical. La plataforma informó que esta es la posición más alta que ha logrado la artista española en la lista general de álbumes de Billboard.

LUX es el primer álbum de la catalana desde Motomami (2022), que fue lanzado en marzo y seis meses después reeditado para incluir el éxito Despechá junto a otras cinco canciones como Candy y una versión en vivo de La Fama. Posteriormente, en marzo de 2023, sacó un EP con Rauw Alejandro, su entonces novio y prometido.

La Billboard 200 clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos, basándose en el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compiladas por Luminate.

Lea más aquí.

Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos

El Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México desvinculó a Christian Nodal y a sus padres, Cristina Nodal y Jaime González Terraza, del delito de falsificación de firmas en un proceso legal que se inició luego de que Universal Music Group presentara una demanda en 2021 contra el cantante y sus progenitores.

Fue el martes 18 de noviembre cuando la familia se dirigió al tribunal para conocer el veredicto de las autoridades. Sin embargo, la audiencia, según informa Univision, se retrasó nueve horas.

A pesar de la resolución a su favor, la batalla contra Universal Music continúa. El cantante expuso que seguirá luchando por sus másteres en una demanda civil que sigue en curso. El equipo de Nodal aspira a que el caso pueda llevarse a un escenario penal.

Lea más aquí.

