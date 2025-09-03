miércoles 3  de  septiembre 2025
MÚSICA

Conozca a la DJ de 81 años que conquista las discotecas de Estocolmo

DJ Gloria, cuyo verdadero nombre es Madelein Mansson, llena las discotecas de Suecia para un público de más de 50 años , atrayendo sobre todo a mujeres que solo quieren moverse al ritmo de la música

Madelein Mansson, de 81 años, también conocida como DJ Gloria, actúa en Josefina, un bar y club de verano al aire libre en Estocolmo, Suecia, el 18 de julio de 2025. &nbsp;

Madelein Mansson, de 81 años, también conocida como "DJ Gloria", actúa en Josefina, un bar y club de verano al aire libre en Estocolmo, Suecia, el 18 de julio de 2025.

 

AFP/Jonathan Nackstrand
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTOCOLMO.- Mezclando con su traje de lentejuelas, DJ Gloria, de 81 años, brilla haciendo bailar a los cincuentones en discotecas suecas.

"Hace 16 años que soy DJ y hoy soy muy buena", comenta a AFP, a la que recibe en su residencia de ancianos, situada en un barrio del sur de Estocolmo.

Lee además
La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.
JUSTICIA

Reina de la ketamina se declara formalmente culpable de la muerte de Matthew Perry

"No hay una sola persona a la que no pueda atraer a la pista de baile", afirma esta mujer alta, de cabello rubio, ojos azules y labios pintados de rojo.

DJ Gloria, cuyo verdadero nombre es Madelein Mansson, llena las discotecas de Suecia para un público de más de 50 años —con carnet de identidad obligatorio— atrayendo sobre todo a mujeres que solo quieren moverse al ritmo de la música.

En una de sus recientes noches en el club Josefina, en Estocolmo, su programación incluyó éxitos como "Mamma Mia", Funkytown, Moves Like Jagger e I've Been Thinking About You.

Embed

"Es fantástica", subraya Eva Jakobson, de 63 años, mientras recupera el aliento.

"A su edad... aporta energía y amor. Cuando tienes más de 55 años, no es fácil encontrar un lugar donde ir a bailar. Y Gloria hizo esto para nosotras", celebra.

Louise, de 69 años, asiente. "Es la mejor DJ que jamás hemos tenido en Suecia. Pone a todas estas mujeres en primer plano. Las hace fuertes. Míralas, son jóvenes para siempre. ¡La adoramos!", destaca.

Mansson decidió convertirse en DJ a los 62 años tras la muerte de su marido, de quien cuidó día y noche durante nueve años.

"Estaba deprimida. Apática y triste", recuerda.

Primero optó por ser profesora de aeróbic. Preparar la música para sus clases era un verdadero placer.

"Una noche cenaba con amigos. Estábamos sentados afuera, era verano, bebíamos vino, y me sorprendí diciéndoles que pensaba a convertirme en DJ", relata.

Embed

A la cama a las 23H00

El hijo de una amiga, DJ, le dio tres clases particulares, y se lanzó. "No era realmente buena al principio", admite. Entonces empezó a ir a distintos clubes para ver cómo trabajaban los profesionales.

Descubrió que no existía ni una sola discoteca que abriera antes de las 23H00.

"¡Escandaloso! Yo quiero estar en casa, y en la cama a las 23H00. Entonces le pregunté a una amiga si quería crear una discoteca para mayores de 50 juntas. Hoy dirigen la empresa.

Las veladas de DJ Gloria suelen comenzar a las 18H00 y terminan alrededor de las 23H00. Cada noche abre el baile con I Will Survive, emblemático éxito de la cantante estadounidense Gloria Gaynor.

"Es ideal para empezar la velada (…) Está entre 116 y 118 pulsaciones por minuto. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento"”, dice.

Embed

A veces cierra con At Last de Beyoncé, o con un poco de Elvis. Y, cuando el ánimo lo pide, pone Thunderstruck de AC/DC.

Durante sus conciertos la sueca se coloca en su cabina, juega con las platinas e interactúa con el público enloquecido, con sus auriculares brillantes marcados DJ Gloria ajustados a sus orejas.

Muchas mujeres se le acercan para hacerse un selfie, otras le hacen llegar peticiones musicales en post-its de colores pegados en una mesa cercana.

Madelein Mansson sigue de cerca las últimas tendencias musicales, inspirándose en todas las personas que cruza en su camino.

Excantante de jazz, diseñadora de ropa y dueña de un centro de jardinería, DJ Gloria es imparable. Con sus fechas comprometidas con un año de antelación, prepara simplemente sus listas de canciones en su mesa de cocina.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Travis Kelce confiesa que propuesta a Taylor Swift fue diferente a como lo imaginó

Pepe Aguilar impide que Emiliano entre a La Casa de los Famosos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023. 
VENEZUELA

Henrique Capriles queda en evidencia con su "doble discurso"

Te puede interesar

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo