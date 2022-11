"¿Cuándo nos querrá nuestro gato?", se pregunta esta familia

“Los gatos son mascotas muy particulares”, advierte la nota de la editorial. Y sí que lo son: “Tienen un porte regio, unos modales refinados… y, desde luego, tratan a los humanos como si les concediesen el privilegio de ser sus compañeros de piso. Pero, a pesar de esa frialdad casi nobiliaria, resulta imposible no adorar a estos pequeños peludos reyes de la casa”.

Mishi vive con su familia humana de cuatro: mamá, papá, hermana y hermano. Como a veces el gato les da la espalda, y no sabe llorar ni reír, al menos que ellos sepan, se preguntan si este precioso minino los quiere. Tanto se lo preguntan que incluso sueñan con esa interrogante.

Pero a pesar de que el gato Mishi no es muy expresivo o no demuestra su cariño de una forma que ellos puedan entender, todos lo adoran y están felices de compartir su hogar con él. Por ejemplo, a la hora de comer, cuando todos están sentados a la mesa, Mishi puede estar sentado a cierta distancia y dando la espalda, como si no quisiera saber de ellos. O puede que cuando los niños le pidan “cosas importantes” como convertirse en el gato de una bruja o incluso en una sandía, él solo se enfade y se esfume.

Este gato, como muchos otros, en ocasiones se molesta o se pone nervioso sin razón aparente, y hasta araña a su familia humana, pero aún así lo respetan como es, y lo consideran “perfecto”. Los gatos también tienen malos días, y malas pulgas.

Sin embargo, y sin usar palabras, Mishi le enseña a su familia que se puede disfrutar de los detalles más sencillos que nos brinda la vida, como la posibilidad de restregarse sobre un periódico, o dormir 18 horas al día, la fiesta de la pereza.

¿Cuándo nos querrá nuestro gato? es un tierno libro sobre los misterios de las relaciones entre gatos y humanos, que muestra a los niños una importante lección: el amor muchas veces no es demasiado expresivo, y estos seres peludos nos pueden querer muchísimo. Además, es ejemplo de lo divertido que es convivir con estos animalitos de cuatro patas.

Sobre la autora

Galia Oz (Hulda, 1964) es una escritora de literatura infantil israelí. Además de colaborar con distintas revistas, es directora y guionista de cine y ganadora del premio de literatura Primer Ministro Levi Eshkol.

Más sobre la ilustradora

Zoya Cherkassky-Nnadi (Kiev, 1976) es ilustradora de álbumes infantiles, aunque es especialmente conocida por sus trabajos destinados a retratar la realidad cotidiana que vivió en la Unión Soviética durante su infancia. Es una de las fundadoras del colectivo The New Barbizon Group, integrado por artistas soviéticos que emigraron a Israel.

Puede encontrar el libro en este enlace.