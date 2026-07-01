miércoles 1  de  julio 2026
MONARQUÍA

Reina Camila recibe críticas tras publicar fotografía con J.K. Rowling

El encuentro se llevó a cabo en Holyroodhouse, donde la escritora quiso brindar su apoyo a las iniciativas de la reina en favor de la lectura infantil

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.&nbsp;

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

AFP/ Christopher Furlong /Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La reina Camila, esposa del rey Carlos III, se ha convertido en objeto de críticas, luego de que se hiciera pública en el perfil oficial de la familia real británica una fotografía de ella junto a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, durante su visita a Escocia.

"Con una pasión compartida por los libros y un profundo compromiso con que los niños lean por placer, la Reina y la autora J.K. Rowling se reunieron en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. Su Majestad y la Sra. Rowling hablaron sobre la importancia de garantizar que los jóvenes tengan acceso a los libros y el papel fundamental que desempeña la lectura para abrir puertas a las futuras generaciones", reza la publicación.

Lee además
El rey Felipe VI y la reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, celebrada en el Palacio Real de El Pardo, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).  
ALTRUISMO

Reina Letizia promueve el envío de ayuda humanitaria a Venezuela
La princesa heredera Mette-Marit de Noruega asiste a una cena con los jefes de Estado de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega para conmemorar el 25º aniversario de las embajadas nórdicas. Su hijo, Marius Borg Høiby, es sospechoso de delito sexual
REALEZA

Reina de Noruega brinda actualización sobre salud de la princesa Mette-Marit

El encuentro se llevó a cabo en Holyroodhouse, donde la famosa escritora quiso brindar su apoyo a las iniciativas de la reina en favor de la lectura infantil.

Rechazo

No obstante, la imagen no ha sido bien recibida por muchos, pues fue compartida en el último día del Mes del Orgullo, fecha en la que se conmemora la lucha por los derechos, la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBTQIA+.

Si bien Rowling se ganó el corazón de muchos con la saga de Harry Potter, en los últimos años ha sido radical al expresar comentarios contra la comunidad trans, lo que la ha llevado a ser catalogada por muchos como una feminista radical trans-excluyente (TERF, por sus siglas en inglés).

Lejos de medir sus publicaciones, desde 2020 la autora ha aseverado que no es transfóbica y alega que simplemente defiende sus posturas como profeministas.

"Me niego a doblegarme ante un movimiento que, en mi opinión, está causando un daño demostrable al intentar erosionar la categoría de 'mujer' como clase política y biológica, y al ofrecer cobertura a depredadores como pocos antes", escribió en un extenso ensayo en su sitio web.

"Cuando abres las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que se identifica como mujer... entonces abres la puerta a todos los hombres que deseen entrar".

Sus palabras han manchado incluso la relación que tuvo con los protagonistas de las primeras adaptaciones de la saga, quienes, así como el apoyo que recibía de los fanáticos.

Temas
Te puede interesar

Danny Glover revela detalles sobre diagnóstico de alzheimer

Actriz francesa Isabelle Adjani condenada a 10 meses de cárcel en suspenso por fraude fiscal

FBI descarta notas sobre paradero de madre de la presentadora de "Today"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel. 
FAMOSOS

Hija de Luis Miguel reacciona por primera vez a rumores sobre salud del cantante

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
EMERGENCIA

Jorge Rodríguez deja entrever que cifra de muertos en Venezuela podría ascender a los 10.000, tras los sismos

Vista general del Capitolio en Washington.
EEUU

Trump exige al Congreso legislar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
CLIMA

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de "una peligrosa" ola de calor que azota a EEUU

Imagen de una plataforma petrolera.
MERCADOS

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de $70 el barril

Te puede interesar

Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
INDUSTRIA FUNDAMENTAL

Hotelería y restaurantes de Florida piden tiempo a Gobierno federal para evitar trastornos por fin de TPS

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene a un exfuncionario del ICAP tras revocarle su estatus legal

Imagen referencial.

Confianza del consumidor en Florida cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo en dos años

El Capitolio de Florida en Tallahassee. 
NOVEDOSO EN EL MARCO LEGAL

Un centenar de nuevas leyes entran en vigor en Florida: elecciones, educación, seguridad y salud

El presidente Donald J. Trump habla con periodistas en el estreno del nuevo Air Force One.
ESTRENO

Trump realiza su primer vuelo en Air Force One obsequiado