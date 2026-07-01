Reina Camila recibe críticas tras publicar fotografía con J.K. Rowling

La reina Camila de Gran Bretaña asiste a un servicio conmemorativo nacional en el Arboreto Conmemorativo Nacional de Alrewas, en el centro de Inglaterra, el 15 de agosto de 2025, para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

MIAMI.- La reina Camila , esposa del rey Carlos III, se ha convertido en objeto de críticas, luego de que se hiciera pública en el perfil oficial de la familia real británica una fotografía de ella junto a la autora de Harry Potter , J.K. Rowling , durante su visita a Escocia.

"Con una pasión compartida por los libros y un profundo compromiso con que los niños lean por placer, la Reina y la autora J.K. Rowling se reunieron en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. Su Majestad y la Sra. Rowling hablaron sobre la importancia de garantizar que los jóvenes tengan acceso a los libros y el papel fundamental que desempeña la lectura para abrir puertas a las futuras generaciones", reza la publicación.

El encuentro se llevó a cabo en Holyroodhouse, donde la famosa escritora quiso brindar su apoyo a las iniciativas de la reina en favor de la lectura infantil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Rechazo

No obstante, la imagen no ha sido bien recibida por muchos, pues fue compartida en el último día del Mes del Orgullo, fecha en la que se conmemora la lucha por los derechos, la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGBTQIA+.

Si bien Rowling se ganó el corazón de muchos con la saga de Harry Potter, en los últimos años ha sido radical al expresar comentarios contra la comunidad trans, lo que la ha llevado a ser catalogada por muchos como una feminista radical trans-excluyente (TERF, por sus siglas en inglés).

Lejos de medir sus publicaciones, desde 2020 la autora ha aseverado que no es transfóbica y alega que simplemente defiende sus posturas como profeministas.

"Me niego a doblegarme ante un movimiento que, en mi opinión, está causando un daño demostrable al intentar erosionar la categoría de 'mujer' como clase política y biológica, y al ofrecer cobertura a depredadores como pocos antes", escribió en un extenso ensayo en su sitio web.

"Cuando abres las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que se identifica como mujer... entonces abres la puerta a todos los hombres que deseen entrar".

Sus palabras han manchado incluso la relación que tuvo con los protagonistas de las primeras adaptaciones de la saga, quienes, así como el apoyo que recibía de los fanáticos.