Dolly Parton tranquiliza al público tras especulaciones sobre su salud

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Dolly Parton recurrió a las redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos, quienes vivieron momentos de angustia luego de que la hermana de la cantante pidiera al público que oraran por su salud .

"Últimamente todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿A ustedes les parece que me veo enferma? ¡Estoy aquí trabajando duro!", bromeó la estrella country en un video subido a su cuenta de Instagram.

Con el sentido del humor que la ha caracterizado durante toda su carrera, la cantante escribió un corto mensaje en el que asegura que todavía no ha muerto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dolly Parton (@dollyparton)

También aprovechó para agradecer a sus seguidores por sus expresiones de cariño y preocupación.

"Agradezco sus oraciones, porque soy una persona de fe. Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa. Pero quiero que sepan que estoy bien", agregó.

El video se realizó en un estudio de grabación, en el que la intérprete de Jolene se encontraba trabajando en un comercial de promoción para el Grand Ole Opry, icónico programa de música country en Estados Unidos.

Problemas de salud

Parton también explicó que algunos de sus problemas se debían a descuidar su salud luego de la muerte de su esposo Carl Dean en marzo.

"Mi esposo Carl estuvo muy enfermo por mucho tiempo, y luego, cuando falleció, no me cuidé. Dejé pasar muchas cosas que debería haber estado haciendo", contó.

La pareja estuvo casada durante 58 años antes de que Dean falleciera a los 82 años.

Confirmó estar recibiendo tratamientos esporádicos recomendados por sus doctores, por lo que tuvo que cancelar algunos compromisos, como su serie de conciertos en Las Vegas.

La compositora de I Will Always Love You también se refirió a una foto hecha con inteligencia artificial que circula en redes y que la mostraba en su lecho de muerte junto a la cantante Reba McEntire.

Parton aclaró en broma que si estuviera muriendo realmente, McEntire probablemente no estaría a su lado.