viernes 10  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Dolly Parton tranquiliza al público tras especulaciones sobre su salud

Con el sentido del humor que la caracteriza, la cantante escribió un corto mensaje en el que asegura que todavía no ha muerto

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.&nbsp; &nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada. 

 

AFP / BRIDGET BENNET
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Dolly Parton recurrió a las redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos, quienes vivieron momentos de angustia luego de que la hermana de la cantante pidiera al público que oraran por su salud.

"Últimamente todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿A ustedes les parece que me veo enferma? ¡Estoy aquí trabajando duro!", bromeó la estrella country en un video subido a su cuenta de Instagram.

Lee además
Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country. 
CONTROVERSIA

Hermana de Dolly Parton pide calma y aclara estado de salud de la cantante
La princesa de Gales, Kate Middleton, saluda tras una visita al Hospital Royal Marsden en el oeste de Londres el 14 de enero de 2025.
REALEZA

Kate Middleton alertó sobre uso excesivo de pantallas en los hogares

Con el sentido del humor que la ha caracterizado durante toda su carrera, la cantante escribió un corto mensaje en el que asegura que todavía no ha muerto.

Embed

También aprovechó para agradecer a sus seguidores por sus expresiones de cariño y preocupación.

"Agradezco sus oraciones, porque soy una persona de fe. Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa. Pero quiero que sepan que estoy bien", agregó.

El video se realizó en un estudio de grabación, en el que la intérprete de Jolene se encontraba trabajando en un comercial de promoción para el Grand Ole Opry, icónico programa de música country en Estados Unidos.

Problemas de salud

Parton también explicó que algunos de sus problemas se debían a descuidar su salud luego de la muerte de su esposo Carl Dean en marzo.

"Mi esposo Carl estuvo muy enfermo por mucho tiempo, y luego, cuando falleció, no me cuidé. Dejé pasar muchas cosas que debería haber estado haciendo", contó.

La pareja estuvo casada durante 58 años antes de que Dean falleciera a los 82 años.

Confirmó estar recibiendo tratamientos esporádicos recomendados por sus doctores, por lo que tuvo que cancelar algunos compromisos, como su serie de conciertos en Las Vegas.

La compositora de I Will Always Love You también se refirió a una foto hecha con inteligencia artificial que circula en redes y que la mostraba en su lecho de muerte junto a la cantante Reba McEntire.

Parton aclaró en broma que si estuviera muriendo realmente, McEntire probablemente no estaría a su lado.

Temas
Te puede interesar

Protagonistas de "Dinastía Casillas" sobre la serie: "está a otro nivel"

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions

Qué opina la novia de Toni Costa sobre relación con Adamari López

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

La fiscal general de Nueva York Letitia James acusada de fraude hipotecario.
JUSTICIA

Fiscal de Nueva York Letitia James acusada por fraude hipotecario

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La Corte Suprema de Estados Unidos ya le había negado el año pasado una apelación, pero en esta ocasión la Corte Suprema de Florida esperará un fallo de dicho tribunal federal sobre el cóctel utilizado en las ejecuciones con inyección letal en un caso.
EEUU

Suspenden la ejecución de hombre con autismo condenado por muerte de su hija en Texas

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

Te puede interesar

Carlos Giménez y María Corina Machado.
REACCIÓN

Giménez celebra el Nobel a Machado como "uno de los momentos más gratificantes" de su carrera

Por DANIEL CASTROPÉ
Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales

Panelistas compartiendo su experiencia y conocimiento durante Expo Latina Miami 2025
BIENESTAR

Expo Latina Miami 2025 abre sus puertas con énfasis en salud preventiva e inclusión

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.
GUERRA COMERCIAL

China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte