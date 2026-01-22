jueves 22  de  enero 2026
PREMIOS

Timothée Chalamet hace historia con nominación al Óscar por 'Marty Supreme'

Con su nominación por Marty Supreme, Chalamet se convierte en el actor más joven desde Marlon Brando en recibir tres nominaciones a Mejor Actor

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película A Complete Unknown en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025.&nbsp;

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película "A Complete Unknown" en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025. 

AFP/Benjamin Cremel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Timothée Chalamet se une a una prestigiosa compañía tras recibir su tercera nominación al Óscar a Mejor Actor. La estrella, que cumplió 30 años en diciembre, fue nominada a Mejor Actor por Marty Supreme el jueves 22 de enero, cuando se anunciaron las nominaciones al Oscar 2026.

Con esta nominación, Chalamet se convierte en el actor más joven desde Marlon Brando en recibir tres nominaciones a Mejor Actor en los Premios de la Academia.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.
PREMIOS

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja más comentada de los Golden Globes 2026
Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 
PREMIOS

Cinco claves de las nominaciones al Óscar 2026

Brando, quien falleció a los 80 años en 2004, ya había recibido nominaciones por las películas Un tranvía llamado deseo, ¡Viva Zapata! y Julio César en 1954, cuando tenía 30 años.

El actor ganó su primer Oscar en 1955 por La ley del silencio y recibió cuatro nominaciones más a lo largo de su carrera, incluyendo otra a Mejor Actor por su actuación en El Padrino en 1973.

Chalamet también destaca como el único actor nominado en la categoría de este año que también lo fue el año pasado. En 2025, Chalamet fue nominado por su interpretación de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown. Adrien Brody finalmente ganó ese premio por su actuación en The Brutalist.

Destacada carrera

Chalamet recibió su primera nominación a Mejor Actor en los Óscar en 2018 por su papel en Llámame por tu nombre. Ese año, Gary Oldman ganó por su interpretación de Winston Churchill en La hora más oscura.

Este año, Chalamet está nominado a Mejor Actor junto a Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Luna Azul), Michael B. Jordan (Sinners) y Wagner Moura (El agente secreto).

Chalamet también tiene una doble nominación este año: está nominado como productor de Marty Supreme, como parte de la nominación a Mejor Película de la película, junto a Josh Safdie, Ronald Bronstein, Eli Bush y Anthony Katagas.

Marty Supreme recibió nueve nominaciones en total el 22 de enero. Sinners lidera el grupo de este año con 16 nominaciones en total, lo que rompió el récord de la mayor cantidad de nominaciones para una sola película en la historia, anteriormente en manos de Titanic (1997), La La Land (2016) y All About Eve (1950) con 14 cada una.

