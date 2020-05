Ejecutivo de SBS afirma que existe gran demanda por la cultura hispana

En esta ocasión, Rodríguez es el único hispano en la lista de ejecutivos influyentes de la Radio, que cada año selecciona la revista especializada Radio Inc. La compañía que Alarcón creó en 1983 también es la única que representa en esa selección a la industria en el mercado hispano.

“Es importante porque soy el único hispano en la lista. El resto representa a los medios anglos. Además, pienso que debe haber más representación hispana porque la única empresa hispana que estaba en la lista era Spanish Broadcasting System”, señaló.

Aunque siempre se decantó por el ramo de los negocios, Rodríguez convivió con el lenguaje de las comunicaciones en un hogar donde primaron los valores de familia y la importancia de la educación.

“El mundo de las comunicaciones siempre me ha interesado un poco porque además de mi papá, mis tíos también trabajaban en ABC. Mi hermano menor es el jefe de operaciones locales de Telemundo y NBC. El siguió los mismos pasos de mi papá, que fue camarógrafo de ABC por más de 35 años y se ganó más de 20 premios Emmy”, contó. “Hubo un año que había cuatro candidatos al premio en la categoría de reportajes investigativos. Esa fue la primera vez en la historia de los Emmy en la Florida y creo que a nivel nacional que competían un padre y un hijo. Era la primera nominación de mi hermano, mi papá para ese entonces ya había ganado muchos Emmy. Fue mi papá quien se llevó el premio y se sintió mal por eso. Pero después de eso mi hermano ganó varios Emmy”, recordó.

Conectado a sus raíces

Aunque nació en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes y por ser bilingüe pudo haber escogido trabajar en un medio anglo, su interés por los medios hispanos se alimentó precisamente de la crianza que recibió.

“De los medios hispanos me atrae la cultura, el español y los valores de las familias hispanas. Yo vengo de una familia de inmigrantes que llegó a Nueva York y trabajó para que estudiáramos. Éramos una familia humilde, lo principal siempre fue la educación y que mi hermano y yo fuéramos a los mejores colegios y nos enfocáramos en sacar buenas notas”, dijo el cubanoamericano, que divide su agenda laboral entre Miami, Nueva York y Los Angeles.

Luego de graduarse en Administración de Empresas y dar sus primeros pasos profesionales en una firma de contabilidad pública, quiso adentrarse en el rubro de mercadeo y ventas. Pasó por The Flyer, luego estuvo cinco años en Éxito!, una extinta revista bilingüe que publicaba el Sun Sentinel, hasta llegar al Nuevo Herald, donde en los años 90 premiaron su desempeño como gerente de ventas. Pero la vida lo llevó hasta Raúl Alarcón Sr, quien le auguró un futuro brillante en la compañía en la que hace ocho años ocupa el cargo de COO.

“Alarcón Sr me invitó a almorzar en Victor’s Café, que ya no existe en Miami. Él me guió bastante y me dio una oportunidad como gerente. Y a finales de los años 90, después de haber trabajado con él dos o tres años, me dijo: ‘Tú vas a ser cosas grandes en mi empresa”, recordó.

“No dudaba de él, pero sentía curiosidad. Y le dije: ‘¿Tú crees que podré lograrlo’. Entonces me dijo que yo sería un ejecutivo muy importante en la cadena que él había fundado. Y le dijo a su hijo, Alcarcón Jr, que me tenía que conocer porque yo haría cosas grandes en su empresa. En varias cenas en su casa, le decía que confiaba mucho en mí. En ese momento su hijo no prestaba mucha atención, pero ahora confía en mí completamente”, añadió.

Su cargo en el día a día

Para un ejecutivo en un puesto que tanto demanda, confiar en las habilidades de su equipo e intercambiar ideas es esencial para alcanzar metas.

“Ahora vivimos tiempos muy difíciles, pero no delego sentado en un escritorio. Estoy en todos los mercados conociendo a los clientes y escuchando sus necesidades y cuáles son sus objetivos, que varían según donde estén, ya sea en Nueva York, Miami, Texas, California, San Francisco o Puerto Rico. Tengo que delegar para operar la compañía, pero soy muy hands-on (de hacer las cosas yo mismo). Y dialogo bastante con el equipo antes de tomar una decisión”, dijo.

SBS cuenta con 300 emisoras de radio afiliadas en 80 mercados alrededor del país, además de Mega TV, cuya programación llega a 21 millones de hogares en la nación a través de las señales de Direct TV y AT&T.

En un mundo que atraviesa una pandemia y que, cada vez más, recurre a la información y se refugia en la televisión, SBS apunta hacia el futuro con una visión optimista.

“A medida que crece la población hispana en los EEUU, nuestro objetivo es seguir expandiendo nuestras plataformas, ya sea en la radio, la televisión o en lo digital. Creo que esa es nuestra dirección. La música en español es la más escuchada globalmente, entonces hay una demanda increíble por la música y la cultura hispana en todas partes del mundo. Así que seguiremos expandiendo nuestras plataformas porque la audiencia sigue creciendo”, indicó.

En cuanto a cómo la pandemia ha impactado financieramente a la empresa, comentó:

“Ha impactado los ingresos y las ventas en todos los mercados. Nosotros tuvimos que dar furloughs (licencias no remuneradas) y hacer algunos recortes salariales a ejecutivos y alta gerencia. A muchos de los empleados, que no son de alta gerencia, no se les ha tocado su salario. La reducción varía del 20 al 50 por ciento entre empleados de nómina o proveedores de servicios subcontratados”.