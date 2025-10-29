miércoles 29  de  octubre 2025
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se reencuentra con su hija en Tenerife

La hija menor de la actriz y modelo se encuentra en España filmando la película Bajo un fuego, que protagoniza su padre William Levy

Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey Levy.

Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey Levy.

Captura de pantalla/Instagram/@gutierrezelizabeth_
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras su salida en el reality La isla: Desafío ey Lxtremo y cumplir con el compromiso de ser una de las presentadoras de los Latin Billboard 2025, Elizabeth Gutiérrez ha viajado al Viejo Continente, donde se reencontró con uno de sus grandes tesoros: su hija Kailey.

Lee además
Alicia Silverstone en una escena de Clueless (1995), que será proyectada en el festival GEMS con motivo de su 30 aniversario.
CINE

Arranca la 12ª edición del festival de cine GEMS
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Travis Kelce celebra su touchdown número 100 con gesto a Taylor Swift

La hija menor de la actriz y modelo se encuentra en Tenerife filmando la película Bajo un fuego, que protagoniza su padre William Levy.

En redes sociales, Gutiérrez compartió fotografías junto a la joven de 15 años. Las imágenes están acompañadas del texto: "Momentos inolvidables. Te amoooo".

Ambas posan felices en tomando un café y recorriendo las calles del pueblo en el que se desarrolla la producción. Asimismo, la influencer publicó fotos de los paisajes que decoran el lugar.

Debut actoral

En medio del estreno de Camino a Arcadia, de la plataforma de streaming ViX, William Levy no solo se preparaba para nuevos retos profesionales, sino también para compartir por primera escenas junto a su hija Kailey, quien debuta en el cine.

Se trata de un filme que el actor cubanoamericano comenzó a filmar en septiembre en España.

"Es un proyecto increíble, va a ser la continuación de una película que acabamos de hacer y es con mi hija”, dijo Levy en una entrevista que concedió a la revista People en Español.

“Poder compartir con ella el set por primera vez es algo por lo que estoy completamente emocionado; trabajar juntos va a ser muy lindo", agregó el intérprete de 44 años.

Temas
Te puede interesar

Festival de Cine de San Quintín, herramienta clave para reinserción de reclusos

Celebridades de Hollywood llenan gradas del Dodger Stadium

Aseguran que la relación de Katy Perry y Justin Trudeau es seria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se ve un árbol caído en Santa Catalina, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025.
TRAGEDIA

Declaran a Jamaica como "zona catastrófica" tras el impacto de 'Melissa'

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
Tensiones con EEUU

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba el 29 de octubre de 2025.  
TRAGEDIA

El peligroso huracán Melissa toca tierra en Cuba, provocando destrozos e inundaciones

El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Te puede interesar

Estragos del Huracán Melissa. 
TRAGEDIA

Huracán Melissa deja más destrucción en Cuba: "Lo peor que ha pasado por aquí"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
LLAMADO

Demócratas de Florida piden a DeSantis declarar emergencia alimentaria ante cierre federal

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.
tecnología

Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"

Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío en Halloween, Miami se abriga para un descenso en las temperaturas