Elizabeth Gutiérrez se reencuentra con su hija en Tenerife

MIAMI.- Tras su salida en el reality La isla: Desafío ey Lxtremo y cumplir con el compromiso de ser una de las presentadoras de los Latin Billboard 2025, Elizabeth Gutiérrez ha viajado al Viejo Continente, donde se reencontró con uno de sus grandes tesoros: su hija Kailey .

La hija menor de la actriz y modelo se encuentra en Tenerife filmando la película Bajo un fuego, que protagoniza su padre William Levy.

En redes sociales, Gutiérrez compartió fotografías junto a la joven de 15 años. Las imágenes están acompañadas del texto: "Momentos inolvidables. Te amoooo".

Ambas posan felices en tomando un café y recorriendo las calles del pueblo en el que se desarrolla la producción. Asimismo, la influencer publicó fotos de los paisajes que decoran el lugar.

Debut actoral

En medio del estreno de Camino a Arcadia, de la plataforma de streaming ViX, William Levy no solo se preparaba para nuevos retos profesionales, sino también para compartir por primera escenas junto a su hija Kailey, quien debuta en el cine.

Se trata de un filme que el actor cubanoamericano comenzó a filmar en septiembre en España.

"Es un proyecto increíble, va a ser la continuación de una película que acabamos de hacer y es con mi hija”, dijo Levy en una entrevista que concedió a la revista People en Español.

“Poder compartir con ella el set por primera vez es algo por lo que estoy completamente emocionado; trabajar juntos va a ser muy lindo", agregó el intérprete de 44 años.