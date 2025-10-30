jueves 30  de  octubre 2025
Emily Estefan asegura que no quería que Gemeny Hernández fuera arrestada

Gemeny Hernández pagó una fianza de 3.000 dólares y liberada. En adelante, deberá presentarse ante la jueza en una fecha estipulada hasta que las autoridades decidan si el caso continúa o se cierra

Emily Estefan y Gemeny Hernández.&nbsp;

Sureidy Rodríguez/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este jueves 30 de octubre, Emily Estefan aseveró que nunca quiso que la policía arrestara a su pareja Gemeny Hernández, quien fue acusada de robo con violencia y agresión menor tras sostener una acalorada discusión con la hija de Gloria y Emilio Estefan.

Según informó Telemundo 51, durante una comparecencia en Zoom con la jueza que lleva el caso, la cantautora y productora solicitó que se dejara a la mujer de 31 años en libertad. "Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran".

Ante las palabras de Estefan, la jueza le señaló que los oficiales de la policía de Miami solo cumplian con el protocolo. "Cuando llaman por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien", expuso.

A lo que Emily respondió: “Yo entiendo absolutamente y sé que están haciendo su trabajo, pero yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa".

Gemeny Hernández pagó una fianza de 3.000 dólares y liberada. En adelante, deberá presentarse ante la jueza en una fecha estipulada hasta que las autoridades decidan si el caso continúa o se cierra.

La noche del 30 de octubre, TMZ reportó que Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, ha sido arrestada por un incidente doméstico relacionado a un celular.

El informe difundido por el medio expuso que en medio de una calurosa discusión, Hernández tomó el celular de su pareja, con quien mantiene más de ocho años de relación, y se lo lanzó en la cabeza.

"La víctima dio una declaración jurada en la que afirma que la acusada le tomó por la fuerza su celular de la mano y le dio con el celular. Se produjo un forcejeo por el celular y la víctima logró recuperar[(o) y ponerlo en el bolsillo de sus shorts. (...) Mientras las dos seguían forcejeando, la acusada agarró el bolsillo de los shorts y pudo volver a tomar por la fuerza el celular de la víctima", reza el informe firmado por agentes de la policía de Miami.

