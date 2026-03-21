En imágenes: Lucrecia entrega en Barcelona los premios Alegría de Vivir

El tenor Josep Carreras recibe el Premio Alegría de Vivir a la excelencia musical.

Lucrecia junto a galardonados con el Premio Alegría de Vivir.

El periodista Moisés Rodríguez Martínez recibe el premio Alegría de Vivir.

El periodista Moisés Rodríguez Martínez junto a Lucrecia.

Oriol Nolis, ejecutivo de medios, recibe el premio Alegría de Vivir.

Lucrecia junto a homenajeados con el premio Alegría de Vivir.

Lucrecia contagió la ciudad de Barcelona con su alegría caribeña. La gala de entrega de los Premios Alegría de Vivir 2026 se celebró el 20 de marzo, en el Teatro Luz de Gas, en la capital catalana, en España.

Los premios, fundados por la cantante, reconocen trayectorias extraordinarias y riden homenaje a quienes transmiten energía positiva, inspiran con su ejemplo, luchan, crean y transforman el mundo con optimismo.

CINE Directora ganadora del Óscar vive el regreso de BTS en Seúl

RECONOCIMIENTO Excelencia hotelera de Kike Sarasola brilla en los Premios Alegría de Vivir 2026

La ocasión del viernes en la noche también sirvió para que la artista celebrara 30 años de trayectoria.

Galardonados

Premio Alegría de Vivir – Éter - Don Josep Carreras, ícono de la música clásica que celebra su despedida de los escenarios con una gira

Trayectoria Excepcional - Paz Padilla, actriz de televisión, cine y teatro

Excelencia en Alta Costura - Victorio y Lucchino por su 40 aniversario en el mundo de la moda

Excelencia Empresarial - Ramón Agenjo, presidente de Fundació, celebrando el 150 aniversario Estrella Damm

Excelencia en Comunicación y Dirección - Oriol Nolis, director de La 2Cat RTVE, la que quieres

Excelencia en Magacín de Actualidad - Madrid Directo, celebrando su 30 aniversario. Director Kike Álvarez, productora ejecutiva Pepa González, y presentadores de televisión Francine Gálvez y Emilio Pineda

Excelencia en Comunicación, Entretenimiento y Cultura - Xavi Grasset (La Selva de Tv3)

Excelencia en Turismo y hostelería - Kike Sarasola Presidente y fundador de Room Mate Hotels

Excelencia en Medicina Integrativa - Dra Yilian Rigo (Clínica Rigo)

Excelencia en Periodismo y Cine - Moisés Rodríguez Martínez ( RTVE, la que quieres, 24 HORAS RTVE)

Excelencia en Música Rock Catalán - Pep Sala Fundador Grupo Sau, celebrando su 40 Aniversario

Excelencia en Entretenimiento y Creador de formatos en Televisión - Yusan Acha Frías

Excelencia en Defensa y Proyección del Entretenimiento y Periodismo - Juan Ignacio Ocaña, por la libertad de expresión; presidente FARTV en su 70 aniversario.