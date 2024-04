En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

MÚSICA Taylor Swift exorciza sus demonios en "The Tortured Poets Department"

Kim Kardashian pierde más de 100 mil seguidores

No es secreto para nadie que Taylor Swift siempre tiene un mensaje encriptado para alguien en sus canciones, y las composiciones que integran The Tortured Poets Departmentno son la excepción.

El disco posee dos canciones dedicadas Kim Kardashian, con quien Taylor protagonizó una controversia años atrás vinculada al rapero Kanye West.

ThanK you alMee y Cassandra son las piezas destinadas a este largo y complejo capítulo de Swift. En la primera, la intérprete destaca en mayúsculas las letras K, I, M, las cuales forman la palabra KIM; prueba suficiente para los fans de que esta es una catarsis directa a la fundadora de Skims y exesposa de West.

En Cassandra las referencias son más sutiles. La artista utilizó licencias narrativas para reflejar algunos elementos virales del conflicto que los tres protagonizaron como la serpiente y una polémica llamada que fue manipulada para mal poner a la cantante.

Michelle Salas publica foto con Luis Miguel

Michelle Salas tuvo un gesto con su padre que deja en evidencia que ambos avanzan en la reconstrucción de una mejor relación: publicó por primera vez en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Luis Miguel.

El retrato deja ver a la modelo de 34 años sentada en el regazo de su padre en un avión privado. Los dos visten de negro, sostienen una copa de vino y sonríen ante la cámara. La imagen capta no solo cómo han avanzado en su vínculo, también muestra el parecido físico.

La foto no tiene descripción, por lo que se desconoce cuándo pudo ser tomada. Sin embargo, seguidores de Michelle aseguran que pudo ser en la celebración del cumpleaños del intérprete de La Incondicional el pasado 19 de abril.

Céline Dion habla sobre el síndrome de persona rígida

Luego de compartir su diagnóstico sobre el síndrome de persona rígida y cancelar su gira en 2022, Céline Dion se ha concentrado en su salud en la intimidad de su hogar. Sin embargo, la artista de 56 años abordó por primera vez en una entrevista con Vogue Francia su diagnóstico y enfatizó que a diario espera un milagro que la ayude a sanar.

La ganadora de seis Grammy señaló que parte de su tratamiento es hacer terapia física y vocal cinco días a la semana.

Reconoció que recién le dieron el diagnóstico se lamentó y cuestionó el porqué a ella. No obstante, con el tiempo ha encontrado en su familia la fuerza para hacerle frente y lucha a diario por no dejarse vencer.

Aunque ella desea tanto o más que los fanáticos poder volver al escenario, aseguró que la respuesta a eso, por los momentos, seguirá siendo un misterio.

Demandan a Megan Thee Stallion por acoso sexual

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion fue demandada por su excamarógrafo personal, quien alega que fue forzado a verla tener relaciones sexuales con otra mujer y a trabajar en un ambiente hostil, según documentos legales consignados este martes en un tribunal de Los Ángeles.

Emilio García, quien trabajó para la cantante entre 2018 y 2023, afirma que Stallion lo obligó a verla mientras mantenía actos sexuales con una mujer en un vehículo en movimiento en Ibiza, durante una gira en España en 2022.

El hombre también acusa a Stallion, de 29 años, de criticar sus hábitos alimenticios y de ser sometido por la rapera a exceso de trabajo, remuneración indebida y otras violaciones de la legislación laboral estadounidense.