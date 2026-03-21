En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante y compositora cubanoamericana Gloria Estefan, su esposo, el productor Emilio Estefan, y su hija Emily Estefan asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

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El mundo del entretenimiento latino vivió momentos de tensión tras que circulara un rumor sobre el fallecimiento del icónico productor Emilio Estefan. La noticia falsa corrió como pólvora en redes sociales, provocando una oleada de mensajes de condolencias y confusión entre sus seguidores y colegas de la industria.

Ante el caos digital, el propio Estefan decidió tomar las riendas de la situación. A través de un video en perfil en Instagram, el magnate de la música aclaró su estado de salud con la energía y el carisma que lo caracterizan, enviando un mensaje directo a quienes difundieron la desinformación.

Agregó que se encuentra en perfectas condiciones y que continúa haciendo mucha música, enfocado en nuevos proyectos y en la producción de uno de sus álbumes más importantes: America 250.

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Zendaya aborda rumores de matrimonio con Tom Holland

Desde que el estilista Law Roach insinuara que Zendaya y Tom Holland ya habían pasado por el altar, el público está ávido de conocer los detalles. A esto se suma, las recientes apariciones de la actriz, donde no solo ha lucido estilos que evocan una era nupcial, también lleva en su dedo anular izquierdo el anillo de compromiso junto con una alianza.

Ante las muchas especulaciones pero la ausencia de pruebas, Jimmy Kimmel aprovechó la visita de la protagonista de Euphoria a Jimmy Kimmel Live! para preguntarle al respecto.

Aunque en el programa la actriz dijo que compartiría un video de la boda, lo que se proyectó fue un avance de The Drama, el nuevo filme que Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson. En él se veía a Zendaya como la novia, tomándose una foto con los invitados, y al protagonista de Crepúsculo con una foto recortada de la cabeza de Holland pegada sobre su cuerpo.

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Rosalía arranca en Francia tour internacional Lux

La gira internacional de la cantante española Rosalía con su nuevo álbum Lux empezó el lunes en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses y del que apenas han trascendido detalles.

La gira, cuyos boletos se vendieron rápidamente en cuanto se pusieron a la venta en diciembre, incluye más de 50 conciertos y tiene paradas en Barcelona y Madrid, antes de llegar a Bogotá el 16 de julio y seguir su circuito latinoamericano por Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro o México.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, Lux, un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk o la flamenca Estrella Morente.

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Shakira agradece nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira figura entre los nominados de este año al Salón de la Fama del Rock & Roll, la primera vez en su carrera. Ante lo que podría significar un hecho histórico, la barranquillera ha expresado su agradecimiento por tomarla en cuenta para lo que desde ya es un honor.

La mención entre otros grandes de la música le ha valido una emoción inmensa. Y de ser incorporada, no solo sería la primera artista colombiana en llegar a esta prestigiosa institución; también se convertiría en la primera mujer latina en alcanzar este hito.

Ante la posibilidad, reflexiona que ver sus sueños materializarse ha sido una experiencia maravillosa.

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Irina Baeva aborda el triunfo legal de Gabriel Soto en contra de Laura Bozzo

A nueve meses de confirmarse que Gabriel Soto e Irina Baeva salieron victoriosos del litigio que emprendieron en 2020 contra Laura Bozzo por daño moral y difamación, recientemente la actriz de origen ruso concedió una entrevista en la que abordó su posición al respecto.

Fue en el programa televisivo Hoy que Irina expuso su postura ante la culminación del proceso legal.

Sin añadir mayores detalles, Baeva señaló que los abogados están llegando a un acuerdo y que por los momentos no puede brindar información al respecto. No obstante, enfatizó que en cuanto pueda hablar, estará encantada de contarle a su público la situación.

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