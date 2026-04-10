viernes 10  de  abril 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Karol G protagoniza nuevo episodio de Billions Club: The Series

Karol G protagoniza nuevo episodio de Billions Club: The Series

Cortesía / RockOrange
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Karol G posa para Playboy y desnuda su alma

Karol G sorprendió a sus seguidores al posar para la portada de la reciente edición de la revista Playboy. La revista contempla una serie de fotografías en las que la artista colombiana luce sensual, atrevida pero también dejando mucho a la imaginación.

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En la entrevista que acompaña a las imágenes, La Bichota confesó que cuando se le propuso la sesión solo lo consultó con una persona: su paisana Sofía Vergara.

La intérprete colombiana también habló sobre su presentación en Coachella, su postura ante las políticas contra migrantes latinos en Estados Unidos y habló sobre su corazón y cómo tuvo la valentía de salir de una relación en la que ya no se sentía bien.

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Academia nombra a Daddy Yankee Persona del Año 2026

La Academia Latina de la Grabación anunció que el galardonado intérprete y productor Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido popularmente como Daddy Yankee, es la Persona del Año 2026.

El boricua, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios.

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy. El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.

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Anitta y Shakira anuncian "Choka choka"

Anitta y Shakira se unen en Choka choka, una colaboración musical que vio luz el 9 de abril. El anuncio fue hecho por ambas artistas en una publicación conjunta, una imagen de una carta de tarot que muestra a las cantantes latinas cubiertas con una gran pluma.

La intérprete brasileña reaccionó al anuncio con: "No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum EQUILIBRIVM".

Por su parte, Shakira manifestó su emoción por el proyecto y compartió la portada de la canción y dedicó unas palabras en portugués, manifestando que la canción es increíble y que encantará.

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Stephanie Cayo publica imágenes junto a Alejandro Sanz

La relación sentimental entre la actriz Stephanie Cayo y el cantante Alejandro Sanz parece consolidarse tras sus recientes actividades en las plataformas digitales.

Tras una primera publicación realizada por el intérprete español hace unos días, la actriz peruana correspondió el gesto mediante la difusión de nuevas imágenes donde se les observa en una actitud notablemente afectuosa.

Cayo utilizó su perfil para documentar los festejos relacionados con su trigésimo octavo cumpleaños en un evento que congregó a su círculo íntimo de amistades y familiares. La publicación incluyó fotografías junto al intérprete de Amiga Mía.

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Actriz Aubrey Plaza espera su primer hijo con Chris Abbot

Aubrey Plaza ha dejado atrás los oscuros días del 2025 para seguir adelante con su vida. La actriz, famosa por su rol en The White Lotus y la serie cómica Parks and Recreation, espera su primer hijo con su novio, el actor Chris Abbot.

La información fue confirmada a People por una fuente cercana a la pareja, quien aseguró que el bebé nacerá en otoño.

La noticia del embarazo ha sorprendido a los seguidores de la actriz, pues hace apenas un mes se le había visto en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, su estilismo logró esconder su estado, pues lució en el desfile de Loewe una chaqueta de cuero oversize combinada con un suéter rojo.

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