Escritora venezolana lanza libro sobre la experiencia de emigrar

MIAMI.- Migrar no siempre comienza en un aeropuerto ni termina al cruzar una frontera. A veces, el viaje más determinante sucede por dentro. Ese tránsito silencioso marcado por pérdidas invisibles, quiebres identitarios, y preguntas profundas. Y todos estos procesos son parte del corazón del nuevo libro de Fabrina Peña Laprea, Reconstrucción con propósito, una obra en la que la autora venezolana radicada en Estados Unidos pone palabras donde durante años solo hubo silencio.

La empresaria, psicóloga, conferencista y líder en desarrollo personal no escribe desde la teoría ni desde la épica del éxito. Escribe desde el proceso, la herida y, por sobre todo, desde la fe y la conciencia de que el duelo migratorio existe, aunque no siempre se nombre.

“Nadie está roto. Estar en reconstrucción no es estar perdido, sino estar despertando a una verdad más profunda”, dijo la autora a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Una mujer en gestación

Cuando se le pregunta quién era antes de migrar, Fabrina Peña Laprea no recurre a cargos ni éxitos. Su respuesta es más íntima:

“Antes de emigrar era una mujer en gestación. Una versión que aún no entendía todo lo que estaba a punto de nacer dentro de sí”, declaró la autora, que se define como una mujer sensible, intuitiva, profundamente espiritual, y con una fe inquebrantable “que nace en la intimidad del propio espíritu”.

“Era una joven de pie frente a una ventana, con una maleta cerca y el corazón latiendo fuerte, para quien emigrar no era solo una salida física: era un llamado divino y el inicio de una transformación espiritual”, confesó.

Esa escena se repite en miles de migrantes, pero pocas veces se narra desde lo simbólico. Y en su libro lo resume con una frase que se convierte en eje del relato:

“A veces no emigramos de un país, emigramos de una versión de nosotros mismos”.

La herencia de la infancia

Parte de la solidez emocional que hoy define a la escritora venezolana tiene raíces en su infancia. No desde la nostalgia, sino desde la formación del carácter.

“La infancia dejó una herencia invisible hecha de fe, valores, fortaleza y una profunda sensibilidad humana”, dijo la escritora quien reconoce que creció en un entorno en el que el trabajo y el respeto le enseñó algo esencial: que siempre existe una forma de levantarse.

“Aprendí también que lo que se insiste en el alma, termina manifestándose en el destino”.

Volver a empezar

Reconstrucción con propósito destaca por ser un libro que no idealiza la migración. Al contrario, nombra su parte más incómoda: el duelo. Y en el marco de este desafío, la autora reconoce que hubo momentos extremadamente difíciles.

“Siempre hubo una fuerza interna para sostenerme desde el agradecimiento, incluso por lo que dolía. Por eso digo en el libro digo que cuando el miedo grita, la fe susurra, y siempre dice la verdad”.

¿Por qué cree que cuesta tanto reconocer el duelo migratorio? – le preguntamos.

“Porque a nadie le enseñaron que también se llora lo que se deja atrás cuando se persigue un sueño. El migrante se siente obligado a ser fuerte, productivo, y agradecido. Como si el dolor invalidara la oportunidad. Pero el alma necesita permiso para despedirse. No todo lo que se gana compensa lo que se pierde… hasta que se sana”, reflexionó.

Por eso, uno de los grandes aportes del libro es la distinción entre sobrevivir y transformarse.

“Sobrevive quien resiste mirándose por dentro. Se transforma quien convierte ese mirar interior en conciencia, sentido y decisión de sanar”. La clave, dice, está en dejar de pelear con el dolor y empezar a escucharlo.

“La herida que no se honra, gobierna. La herida que se sana, libera”. Y esta idea atraviesa todo el texto y lo convierte en una guía para quienes sienten que avanzan, pero emocionalmente siguen anclados al pasado.

Un libro sin fórmulas

Si el lector tuviera que quedarse con una sola enseñanza de este libro, Fabrina no duda en responder.

“Que nadie está roto. Que estar en reconstrucción no es estar perdido. Que las caídas, lejos de ser castigos, son llamados. Y que no se cae para desaparecer, se cae para aprender a levantarse distinto. Esa mirada resignifica el fracaso, el duelo, y las crisis como etapas legítimas del crecimiento humano”.

Belleza, negocio y sanación

El trabajo de Fabrina Peña Laprea como autora dialoga directamente con su obra educativa. Desde la Academia de Estética PsicoSaludBelleza®, la autora une dos mundos que históricamente se han tratado como opuestos: la estética y la salud emocional.

“No se puede embellecer la piel sin escuchar primero el alma, porque la belleza verdadera no empieza frente al espejo, comienza en el reconocimiento del propio valor”, y gracias a esta visión es que la autora y psicóloga logró convertirse en una exitosa empresaria.

Uno de los capítulos más reveladores del libro aborda el emprendimiento femenino.

“Muchas mujeres emprenden desde la herida, la carencia, o desde la necesidad de demostrar o de salvarse. Pero cuando una mujer sana, ya no huye: elige. Ya no se mueve desde la urgencia sino desde la conciencia. Y en este contexto emprender desde la sanación transforma el negocio en misión, cambia la intención, la energía y el sentido del éxito. Porque el éxito que nace del dolor se sostiene con ansiedad, mientras que el que nace de la sanación se sostiene con paz. Y todo esto parte de los inculcamos en nuestra academia”.

Vivir sin prisa y con intención

Cuando le preguntamos qué le falta por sanar o conquistar tras la publicación de su primer libro, Fabrina responde de forma categórica.

“Siempre hay nuevas capas por seguir sanando, porque la sanación no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre a lo largo de la vida. Cada etapa revela nuevos aprendizajes, verdades y formas más conscientes de mirarse. Y teniendo en cuenta eso, mi conquista ahora, este 2026, es vivir sin prisa, pero con intención, avanzar sin perder el rumbo del alma, y crecer sin dejarme a mí misma atrás”.

Y cierra con una frase que resume no solo el espíritu de su libro, sino de su misión:

“No se trata solo de llegar más lejos, sino de llegar más entero… y agradecido por lo que aún está por nacer”.

Si desea saber más de la autora, visite el perfil en Instagram @fabrinalaprea