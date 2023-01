Estrenan en Miami el documental "Niños de Las Brisas"

Embed

“Comenzamos a seguir a varios niños y jóvenes del barrio Las Brisas de Valencia, en el estado Carabobo (zona central del país). Al principio iniciamos con seis historias, todas muy buenas, pero algunas tuvieron que quedar fuera y nos centramos en Dissandra, Edixon y Wuilly, porque nos dimos cuenta de que con ellos se podía contar mejor la historia que queríamos exhibir”, así lo aseguró la productora Luisa De La Ville, quien conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Nos comenta que en un principio la idea era seguirlos a ellos y a sus familias. Buscaban describir cómo la música intervenía en sus vidas, en sus entornos y así mostrar un poco de Venezuela.

“Después, ese país cobró mucha más importancia porque vinieron las manifestaciones sociales de 2014 y 2017, que terminó siendo un año muy decisivo. Pensamos que podíamos culminar de filmar, pero fue imposible y decidimos seguir. Teníamos que saber qué iba a pasar con ellos dentro de todo lo que estaba ocurriendo”, resaltó.

Asegura que Venezuela se convirtió en un personaje importante que debía ser mostrado. “La última vez que filmamos fue en 2019, y demoramos dos años en la postproducción porque fue una edición larga”.

2-LUISA De La Ville, Producer by C. Burbano .jpg Luisa De La Ville, productora de los "Niños de las Brisas". CORTESÍA

Una respuesta positiva

Para De La Ville, una de las muestras más gratificantes ha sido ver la reacción del público que acude a la función.

“Hay gente que sale de la proyección muy conmovida. Incluso ha habido personas que lloran. Es difícil contar la historia de los últimos años en Venezuela con alegría. A nosotras, que lo hemos visto cantidad de veces, también nos afecta”.

Comenta que una venezolana que acudió a la función en Londres le escribió para narrarle que cuando su novio, de origen inglés, vio el documental, le aseguró que a través de las historias logró entender lo que ocurría en Venezuela.

“Que podamos mostrar esa historia a través de los tres jóvenes. Que la gente entienda el complejo caso de lo que ocurre en Venezuela. Que el público, como nosotros, empatice con estos músicos que representan a miles de jóvenes del país, eso nos llena de orgullo y satisfacción”.

Al ser consultada sobre su relación con estos personajes y con sus familias, la productora asegura que mantienen el contacto.

“Luego de hacer este trabajo con esta característica tan cercana, es difícil que termine y uno se desentienda. Con ellos seguimos en contacto y en lo que podemos los ayudamos”.

Los personajes

Dissandra, quien comenzó el documental a los 9 años. Fue criada por su madre y su abuela, quienes vivían en una zona peligrosa del barrio Las Brisas, donde las bandas rivales se enfrentan a diario con violencia. Para ayudarla a superar la pérdida de dos hermanas pequeñas, su abuela la inscribió en la escuela de música a la edad de nueve años, cuando comenzó a estudiar violín.

Dissandra violin Niños de las Brisas .jpg Dissandra encontro en la música un espacio para salir de la tristeza que la abrumaba por la pérdida de sus dos hermanos menores. CORTESÍA

Edixon perdió a su padre a los 18 meses. Fue criado por su madre sorda y su abuela, quienes años después lo llevaron a la escuela de música para mantenerlo alejado de la violencia. Pronto Edixon soñaba con ser como Gustavo Dudamel y con que su madre recuperara la audición para escucharlo tocar.

Edixon Violin tiff.jpg Edixon, su sueño era ser músico profesional. CORTESÍA /NIÑOS DE LAS BRISAS

Wuilly creció en una familia que pertenecía a un culto religioso y durante siete años estuvo encerrado en una iglesia. Al salir encuentra trabajo en un cibercafé, donde descubre la música clásica. Wuilly aprende a tocar viendo videos en Internet. Su progreso es impresionante y pronto es descubierto por uno de los fundadores de El Sistema, quien lo nombra su concertino.

wuillyarteaga-el-violinistalibertario-le-toca-a-las-madres-de-los-estudiantes-caidos-en-las-protestas-259085.jpeg

Talento en la dirección

La pieza está dirigida por Marianela Maldonado, egresada de la NFTS del Reino Unido y quien ha participado y dirigido varios cortometrajes de ficción. Como guionista, Maldonado coescribió Peter and the Wolf, ganador del Óscar en 2008, Unmade Beds (Sundance, Berlín, Rotterdam 2009), The Flying Machine (Toronto & 3D Film Festival 2013) y The Magic Piano (New York Film Festival 2011), y finalista de los premios Oscar 2012). Como realizadora de documentales, trabajó para BBC Mundo y coescribió Érase una vez en Venezuela, estrenada en Sundance en el año 2020. En la actualidad desarrolla varios proyectos para cine y televisión con su sello creativo Serious Ladies.

Director Marianela Maldonado.jpg La directora Marianela Maldonado. CORTESÍA

De gira mundial

El documental ha recorrido el mundo en diferentes festivales. Fue exhibido en el Reino Unido, en la Bertha Doc House, sala cinematográfica dedicada a documentales. Luego se mostró en la edición número 14 de DMZ DOCS International Documentary Film Festival, en Corea del Sur, y en el 34th Etats Generaux du film Documentaire Festival, en Lussas, donde recibió el premio del SACEM (Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Francia).

También se exhibió en el Amazonia and Caribbean International Documentary Film Festival (Guyana Francesa), donde Maldonado se alzó con el premio del jurado al mejor director.

Después estuvo en el 32do Festival Iberoamericano Cine Ceará (Fortaleza, Brasil). Participó en Nueva York, donde se proyectó en el festival de documentales más grande de EEUU (DOCNYC Fest), que este año recibió 2.030 propuestas y tan sólo seleccionaron 122 largos. Además, fue visto en Irlanda, Washington DC (Universidad George Washington), Boston, y ahora llega este sábado 28, a las 3 pm, al Silverspot Cinema, ubicado en 300 Southeast, 3rd Street, en Miami.