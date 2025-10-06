lunes 6  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Eugene Levy no tuvo intención de preguntarle al príncipe William por su hermano

El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler

Eugene Levy y el príncipe William conversan durante un episodio de la serie&nbsp;The Reluctant Traveler de Apple TV+.&nbsp;

Eugene Levy y el príncipe William conversan durante un episodio de la serie The Reluctant Traveler de Apple TV+. 

Captura de pantalla/Youtube/Barking at the Moon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Eugene Levy aseguró que no tuvo ninguna intención de preguntarle al príncipe William por la relación con su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada, Meghan Markle, durante la entrevista que le hizo al heredero al trono británico para el programa The Reluctant Traveler de Apple TV+.

Tras estrenarse el episodio que fue grabado en los espacios del Castillo de Windsor, internautas cuestionaron por qué el actor había omitido hablar sobre los duques de Sussex, sugiriendo si al momento de hacer la entrevista se le había prohibido tocar dicho tema.

Lee además
Bad Bunny encarna a Quico durante una parodia de El Chavo del 8 en Saturday Night Live.  video
CELEBRIDADES

Bad Bunny honra a "El Chavo del 8" en sketch de "Saturday Night Live"
El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Apple TV (@appletv)

No obstante, en una entrevista que concedió a ITV News, Levy rechazó las especulaciones.

"¿Alguna vez te dijeron que no podías hacer preguntas, por ejemplo, sobre Harry y Meghan? ¿Sentiste que era algo a lo que simplemente no querías acercarte?", preguntó el periodista.

A lo que Levy respondió: "No me dijeron que no podía preguntar nada, pero realmente no me correspondía a mí hablar de eso. No tenía ningún interés en preguntarle sobre eso, porque era un tema muy delicado y, desde luego, no me correspondía a mí hacerlo".

"Creo que había otras cosas que podría abordar y que podrían ser interesantes para él y para el mundo, pero no me interesaba necesariamente profundizar en ellas", continuó Levy.

Una conversación personal

El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler. En el episodio, el actor recorre Londres y visita el Castillo de Windsor, donde el primogénito de la princesa Diana y el rey Carlos III fue su guía.

En el recorrido, William bromeó sobre las actividades que organiza la familia y abordó temas como las dinámicas y los retos que el 2024 impuso a William, año en el que a su padre y esposa les diagnosticaron cáncer.

Igualmente expuso cómo sus hijos llevaron la noticia de la enfermedad de la princesa de Gales y cómo los quiere proteger de las experiencias crueles a las que él y Harry estuvieron expuestos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Apple TV (@appletv)

Max Foster, corresponsal real de CNN, también entrevistó a Levy luego del estreno del episodio. Durante la conversación, quiso saber si el actor imaginó que el príncipe profundizaría tanto en ciertos temas.

"El tono se marcó de alguna manera, ¿no?, cuando el príncipe William apareció en moto. Haces esta gira, pero da un giro inesperado; no sé si esperabas que llegara hasta ahí. Habla de sentirse abrumado por el estrés familiar y luego profundizas. Hablas del diagnóstico de cáncer de la princesa y de cómo el año pasado fue el peor de su vida. ¿Crees que ha cambiado después de eso?", preguntó Foster.

Levy respondió: "Cambia lo que es importante y realmente pareció indicar que alteró su forma de pensar".

Foster agregó: "Pero, con mucha profundidad, dijo: 'Puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda', cuando hablabas del futuro de la monarquía. ¿Qué crees que quiso decir con eso?"

"Tengo la sensación de que podría estar indicando lo que sucederá cuando se convierta en rey y cómo será el tono de su monarquía, y podría ser algo que no hemos visto. El mundo no ha visto", respondió Levy.

Temas
Te puede interesar

Muestra de Polonia en tres ciudades diferentes

Ana María Polo se une a Susan G. Komen para conmemorar el mes rosa

Las Payasitas NiFu NIFa lanzan "Vamos a Contar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El delantero chileno #10 del Sevilla, Alexis Sánchez, celebra el primer gol del partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 5 de octubre de 2025.
Fútbol

Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Te puede interesar

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El secretario general del Comité Nobel, Thomas Perlmann (d), se dirige a la prensa frente a una pantalla con los retratos de (i-d) Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi durante la rueda de prensa donde se anuncian los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025, celebrada en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, el 6 de octubre de 2025. 
RECONOCIMIENTO

El Nobel de Medicina premia la investigación sobre el control del sistema inmunitario

Imagen referencial.
SUCESOS

Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

El precio de la gasolina depende de la oferta y la demanda, entre otros factores.
AL ALZA

Gasolina sube 8 centavos en Florida, sin superar nivel de hace un año

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal