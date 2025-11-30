domingo 30  de  noviembre 2025
Fallece el dramaturgo británico Tom Stoppard, ganador del Óscar

El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard, ganador del Óscar por el guion de "Shakespeare in Love" en 1998, falleció. Tenía 88 años

El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard, ganador del Oscar por el guion de "Shakespeare in Love" en 1998, falleció. Tenía 88 años.

En un comunicado emitido el sábado, United Agents informó que Stoppard, nacido en la República Checa y a menudo aclamado como el mejor dramaturgo británico de su generación, falleció en paz en su casa de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, rodeado de su familia.

"Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por la lengua inglesa. Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo", declararon los representantes de Stoppard.

Ante la noticia del fallecimiento, celebridades se manifestaron.

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, estuvo entre quienes rindieron homenaje, describiendo a Stoppard como "un gigante del teatro inglés, sumamente intelectual y muy divertido en todas sus obras y guiones".

"Poseía un ingenio deslumbrante y amaba la música clásica y popular por igual, algo que a menudo figuró en su vasta obra", dijo Jagger, quien produjo la película de 2001 "Enigma", con guion de Stoppard. "Era divertido y discretamente sardónico. Un amigo y compañero, y siempre lo extrañaré".

El rey Carlos III dijo que Stoppard era "un querido amigo que llevaba su genio con ligereza".

Los teatros del West End de Londres apagarán sus luces durante dos minutos el martes en homenaje al dramaturgo.

Trayectoria

A lo largo de seis décadas de carrera, las obras de Stoppard, que invitaban al pensamiento, para teatro, radio y cine, abarcaron desde Shakespeare y la ciencia hasta la filosofía y las tragedias históricas del siglo XX.

Cinco de ellas ganaron el Premio Tony a la mejor obra: “Rosencrantz y Guildenstern están muertos” en 1968; “Travesties” en 1976; “The Real Thing” en 1984; “The Coast of Utopia” en 2007; y “Leopoldstadt” en 2023.

Según reseñó la prensa especializada, la biógrafa de Stoppard, Hermione Lee, afirmó que el secreto de sus obras residía en su “mezcla de lenguaje, conocimiento y sentimiento".

Nacido como Tomás Sträussler en 1937 en el seno de una familia judía de Zlín, en lo que entonces era Checoslovaquia, su padre era médico de la empresa de calzado Bata. Cuando la Alemania nazi invadió la ciudad en 1939, la familia huyó a Singapur.

Escribió obras para radio y televisión, incluyendo "Un paseo sobre las aguas", televisada en 1963, y dio el salto al escenario con "Rosencrantz y Guildenstern han muerto", que reimaginaba "Hamlet" de Shakespeare desde la perspectiva de dos personajes secundarios desventurados. La obra, una mezcla de tragedia y humor absurdo, se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966 y se representó en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, entonces dirigido por Laurence Olivier, antes de llegar a Broadway.

Stoppard también escribió numerosas obras de radio, una novela, series de televisión como "Parade's End" (2013) y numerosos guiones cinematográficos.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1997 por sus servicios a la literatura.

Se casó tres veces: con Jose Ingle, Miriam Stern —mejor conocida como la periodista de salud Dra. Miriam Stoppard— y la productora de televisión Sabrina Guinness. Los dos primeros matrimonios terminaron en divorcio. Le sobreviven cuatro hijos, entre ellos el actor Ed Stoppard, y varios nietos.

