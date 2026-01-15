Fanáticos de La Oreja de Van Gogh cuestionan la voz de Amaia Montero

MIAMI.- La Oreja de Van Gogh prepara todo para su Tantas cosas que contar Tour 2026, y como parte de la celebración de su reencuentro, han compartido en redes sociales diversos momentos. Sin embargo, un video publicado recientemente abrió el debate sobre la voz de Amaia Montero .

En el audiovisual, la banda ensaya el tema Muñeca de Trapo sin los arreglos técnicos del sonido. Ante esto, mientras la vocalista interpreta la pieza, el audio no se aprecia con claridad, incluso llegando a hacer que las notas más altas parezcan costarle.

Debate

El hecho ha desencadenado un álgido debate en redes sociales, donde muchos se cuestionan si realmente Amaia está en condiciones para asumir la gira; mientras que otros insisten que el ensayo no contaba con los ajustes necesarios que se requieren al momento de una presentación.

Tantas cosas que contar Tour 2026, el reencuentro y la reconciliación artística y personal de los miembros originales del grupo, recorrerá Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Santander, Valencia, A Coruña y Pamplona.

Se espera que la banda se pasee por el icónico repertorio con el que alcanzó la fama mundial y que aún forma parte de la memoria colectiva de sus seguidores, pues la gira coincide con el vigésimo quinto aniversario de El viaje de Copperpot, el álbum que los consolidó como referentes del pop en español.