jueves 15  de  enero 2026
MÚSICA

Fanáticos de La Oreja de Van Gogh cuestionan la voz de Amaia Montero

Un video poco producido de un ensayo desencadenó un debate y muchos se cuestionan si realmente Amaia está en condiciones para asumir la gira

La Oreja de Van Gogh.&nbsp; &nbsp;

La Oreja de Van Gogh. 

 

Captura de pantalla/Instagram/@laorejadevangogh
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Oreja de Van Gogh prepara todo para su Tantas cosas que contar Tour 2026, y como parte de la celebración de su reencuentro, han compartido en redes sociales diversos momentos. Sin embargo, un video publicado recientemente abrió el debate sobre la voz de Amaia Montero.

En el audiovisual, la banda ensaya el tema Muñeca de Trapo sin los arreglos técnicos del sonido. Ante esto, mientras la vocalista interpreta la pieza, el audio no se aprecia con claridad, incluso llegando a hacer que las notas más altas parezcan costarle.

Lee además
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.  
POLÉMICA

Julio Iglesias prepara defensa tras denuncias de acoso y abuso sexual
Magic Kingdom, Walt Disney World, Orlando, Florida.
TURISMO

Orlando anuncia nuevas atracciones

Debate

El hecho ha desencadenado un álgido debate en redes sociales, donde muchos se cuestionan si realmente Amaia está en condiciones para asumir la gira; mientras que otros insisten que el ensayo no contaba con los ajustes necesarios que se requieren al momento de una presentación.

Tantas cosas que contar Tour 2026, el reencuentro y la reconciliación artística y personal de los miembros originales del grupo, recorrerá Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Santander, Valencia, A Coruña y Pamplona.

Se espera que la banda se pasee por el icónico repertorio con el que alcanzó la fama mundial y que aún forma parte de la memoria colectiva de sus seguidores, pues la gira coincide con el vigésimo quinto aniversario de El viaje de Copperpot, el álbum que los consolidó como referentes del pop en español.

Temas
Te puede interesar

Colombia da el último adiós al cantante Yeison Jiménez

Netflix presenta en París la cuarta temporada de "Bridgerton"

Gael García Bernal defiende el cine de Latinoamérica y Europeo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Te puede interesar

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
IMPACTO

Políticas migratorias provocan caída de matrículas en escuelas de Florida

Cubanos que murieron defendiendo a Nicolás Maduro el 3 de enero. 
HERMETISMO

Cuba: régimen admite 'heridos' en la operación de EEUU en Venezuela, sin dar detalles

El arzobispo de Barquisimeto, monseñor Polito Rodríguez, elevó una oración por quienes se han visto en la “penosa necesidad de emigrar” de Venezuela en la búsqueda de oportunidades
IGLESIA

Obispo venezolano pide libertad para todos los presos políticos como "un gesto de reconciliación y justicia"

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump