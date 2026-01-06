martes 6  de  enero 2026
CONTROVERSIA

Fernando Carrillo defiende a Delcy Rodríguez y asegura que es el amor de su vida

Carrillo también repudió el ataque militar en Venezuela y aseguró que el país no se encuentra en una dictadura

El actor venezolano Fernando Carrillo.&nbsp;

El actor venezolano Fernando Carrillo. 

Captura de pantalla/Instagram/@ferrcarrillo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las reacciones tras la detención de Nicolás Maduro continúan y Fernando Carrillo no se ha quedado atrás. El actor se pronunció para rechazar las acusaciones contra Delcy Rodríguez, quien recientemente fue juramentada como presidente encargada de Venezuela.

La diplomática ha sido señalada por algunos como traidora, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que se ha convertido en una figura clave para la transición en Venezuela.

Ante esto, Carrillo, quien abiertamente ha manifestado su cercanía con Rodríguez, salió en su defensa durante una entrevista que concedió a Chilevisión.

"La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí, nunca en la vida", manifestó Carrillo.

Embed

Asimismo, el intérprete confirmó que mantuvo un romance con Rodríguez. "(Hemos estado juntos) tres años, la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, a su patria y a sus amigos", agregó.

Repudio

Carrillo también participó en el programa En casa con Telemundo donde repudió el ataque militar en Venezuela y aseguró que el país no se encuentra en una dictadura.

"Estoy en desacuerdo con todos estos artistas y colegas, veo el panorama totalmente diferente y lamento que ellos estén celebrando el bombardeo de su país", dijo haciendo referencia a Aleska Génesis, Andy Salandy y la cantante Karina, quienes se encontraban en el programa.

