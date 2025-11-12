Florence Pugh revela por qué ya no habla de su vida amorosa

La actriz británica Florence Pugh. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- En una entrevista en el podcast de Louis Theroux, la actriz británica Florence Pugh habló sobre su exnovio Zach Braff y explicó que los comentarios negativos en internet que recibieron en su momento son la razón por la que prefiere no abordar su vida amorosa en público.

"En este mundo, con las relaciones y el romance, da igual cuánto hables o cuánto hables, a la gente no le importa. Quieren una historia. Quieren un reality show, así que da igual cuánto digas que amas a alguien o cuánto te haga feliz; si no les gusta y no encaja con la imagen que tienen de ti, no les importa", expresó.

En su momento, la relación de la nominada al Óscar con Braff recibió crítica por la diferencia de 21 años entre ambos.

La expareja estuvo junta desde 2019 hasta 2022, cuando Pugh confirmó a Harper's Bazaar que se habían separado. Tras hacer pública su relación, Pugh afirma que recibió una gran cantidad de insultos y que no se arrepentía de haberse defendido.

"Siempre defenderé a la gente que quiero, siempre la apoyaré. Si hace falta un reinicio y una pequeña reprimenda, lo haré, porque no es justo que gran parte de tu vida esté llena de críticas", comentó.

Defensa

Pugh respondió a los comentarios en un vídeo de Instagram de 2020, denunciando a los usuarios de Instagram por acosar a Braff después de que ella publicara una foto para celebrar su cumpleaños. "Llegó un punto en que era horrible ver a alguien cercano recibir eso, y nunca fue contra mí, solo contra él (...) Creo que es importante recordarles a las personas en internet que somos reales".

Ambos han mantenido una buena relación desde la ruptura. En una entrevista conjunta con Vogue en 2023 para promocionar su película A Good Person, Braff elogió efusivamente los dotes interpretativos de Pugh.

"Sencillamente, creo que es una de las mejores actrices de su generación. Tiene un magnetismo especial. Es imposible apartar la mirada de ella", declaró el actor y director.