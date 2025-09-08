lunes 8  de  septiembre 2025
FAMOSOS

Florinda Meza lamenta daño al legado de Chespirito

Florinda Meza busca poner fin a la especulación que ha rodeado su nombre en medio de la polémica bioserie

Florinda Meza busca poner fin a la especulación que ha rodeado su nombre en medio de la polémica bioserie

Florinda Meza busca poner fin a la especulación que ha rodeado su nombre en medio de la polémica bioserie

Captura de pantalla/Instagram/@florindamezach1
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La polémica en torno a la bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo, estrenada el 5 de junio en la plataforma Max, sigue generando reacciones. Esta vez, fue Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien decidió aclarar su postura tras los rumores de una supuesta demanda contra la producción y aseguró que lamenta el daño al legado de Chespirito.

En declaraciones recientes, la actriz desmintió que haya iniciado un proceso legal, aunque no descartó hacerlo más adelante. “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, explicó.

Lee además
El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.
REALEZA

Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia
El cantante puertorriqueño Ricky Martin posa con su premio Latin Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.  video
MÚSICA

Ricky Martin en los VMAs 2025: "Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes"

Más allá de lo jurídico, Meza expresó su malestar por cómo la serie retrata aspectos de la vida de su esposo y de su relación con él. “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, dijo.

Daño al recuerdo de Chespirito

Conmovida, también aseguró que lo que más le duele es el daño al recuerdo de Gómez Bolaños: “Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor”.

La actriz, recordada como Doña Florinda en El Chavo del 8, aprovechó para responder a la ola de críticas que circulan en redes sociales. Según dijo, los comentarios que provienen de cuentas sin relevancia no la afectan, aunque lamenta el peso que estas dinámicas tienen en los más jóvenes. “La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, sentenció.

Finalmente, Meza aclaró un comentario suyo que se viralizó, en el que aparentemente se refería a los hijos de Chespirito como: “siete grandes defectos”. Según ella, se trató de una frase sacada de contexto y dicha en tono de broma. “Esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción”, expresó.

Con estas declaraciones, Florinda Meza busca poner fin a la especulación que ha rodeado su nombre en medio de la polémica bioserie, aunque dejó abierta la posibilidad de tomar medidas en el futuro si considera que la memoria de Roberto Gómez Bolaños sigue siendo vulnerada.

Temas
Te puede interesar

Emiliano Aguilar habla por primera vez sobre relación con Ángela Aguilar

Príncipe Harry rinde homenaje a Isabel II en Windsor

Sophie Turner sorprende con transformación para ser Lara Croft

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?