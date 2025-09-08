Florinda Meza lamenta daño al legado de Chespirito

MIAMI.- La polémica en torno a la bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo, estrenada el 5 de junio en la plataforma Max, sigue generando reacciones. Esta vez, fue Florinda Meza , viuda de Roberto Gómez Bolaños, quien decidió aclarar su postura tras los rumores de una supuesta demanda contra la producción y aseguró que lamenta el daño al legado de Chespirito.

En declaraciones recientes, la actriz desmintió que haya iniciado un proceso legal, aunque no descartó hacerlo más adelante. “No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, explicó.

Más allá de lo jurídico, Meza expresó su malestar por cómo la serie retrata aspectos de la vida de su esposo y de su relación con él. “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, dijo.

Daño al recuerdo de Chespirito

Conmovida, también aseguró que lo que más le duele es el daño al recuerdo de Gómez Bolaños: “Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor”.

La actriz, recordada como Doña Florinda en El Chavo del 8, aprovechó para responder a la ola de críticas que circulan en redes sociales. Según dijo, los comentarios que provienen de cuentas sin relevancia no la afectan, aunque lamenta el peso que estas dinámicas tienen en los más jóvenes. “La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, sentenció.

Finalmente, Meza aclaró un comentario suyo que se viralizó, en el que aparentemente se refería a los hijos de Chespirito como: “siete grandes defectos”. Según ella, se trató de una frase sacada de contexto y dicha en tono de broma. “Esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción”, expresó.

Con estas declaraciones, Florinda Meza busca poner fin a la especulación que ha rodeado su nombre en medio de la polémica bioserie, aunque dejó abierta la posibilidad de tomar medidas en el futuro si considera que la memoria de Roberto Gómez Bolaños sigue siendo vulnerada.