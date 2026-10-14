Giselle Blondet vuelve a la televisión con especial navideño de Puerto Rico

La actriz, escritora y presentadora de radio y televisión Giselle Blondet llega a los Latin Billboard 2022 en Watsco Center, en Florida.

MIAMI.- Tras lidiar con un año retador no solo en el ámbito personal sino también profesional, la presentadora Giselle Blondet regresa a la pantalla chica en Puerto Rico. La noticia la dio a conocer el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

El tabloide destacó que se trata del especial navideño del Banco Popular Reflejos de mi país. "Una producción televisiva musical que se ha convertido en una tradición navideña en Puerto Rico y que celebra la música, la cultura, los paisajes y la identidad puertorriqueña", reseña el medio boricua.

También trascendió que los segmentos que protagoniza la también actriz y escritora fueron grabados en una playa en el barrio Playa Fortuna, en Luquillo.

En una entrevista que concedió al diario, Blondet manifestó su emoción y agradecimiento por hacerla parte de la iniciativa.

“Se siente mucha emoción al estar trabajando en Puerto Rico. Ando que lloro por todo. No venía desde que falleció mi tía, que era como mi mamá, pero en esos años han pasado muchas cosas en mi vida, incluyendo una situación de salud que tuve”.

El especial se transmitirá el 6 de diciembre en los principales canales de televisión de Puerto Rico.

Salida de Telemundo

Tras una prolongada ausencia por motivos de salud, en febrero Telemundo informó que Blondet ya no seguiría formando parte del staff de La Mesa Caliente, decisión que confesó la tomó por sorpresa.

“No estaba preparada para recibir (esa noticia), esa es la realidad. Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”, dijo meses más tarde en redes sociales.

“Yo entiendo perfectamente porque las compañías tienen su forma de tomar sus decisiones y eso lo sabemos y realmente en otro momento hubiera sido algo que nunca es como algo agradable obviamente, pero lo hubiera visto de otra manera; pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”.