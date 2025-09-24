Gloria Estefan conquista su segundo No. 1 del año en listas de Billboard

Gloria Estefan se presenta en el escenario durante los American Music Awards 2025 en el Teatro BleauLive del Fontainebleau Las Vegas el 26 de mayo de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Gloria Estefan reafirma su vigencia en la música latina con un nuevo logro en las listas de Billboard . Su más reciente sencillo, La Vecina (No Sé Na’), alcanzó el primer lugar en el Latin Airplay, convirtiéndose en el segundo número 1 de la artista en este año dentro de este importante ranking radial.

De acuerdo con datos de Billboard, el tema registró 9,8 millones de impresiones de audiencia entre el 12 y el 18 de septiembre, lo que significó un incremento del 31 % respecto a la semana anterior. Este repunte impulsó al sencillo hasta la cima, demostrando que la voz de Estefan continúa teniendo un poder de convocatoria único en la industria.

El nuevo éxito forma parte de su álbum Raíces, con el que la intérprete regresa a los sonidos tropicales y latinos que marcaron sus inicios, pero desde una perspectiva contemporánea. Cabe recordar que el tema homónimo del disco, Raíces, también se posicionó en el número 1 del Latin Airplay a comienzos de este año, por lo que 2025 se ha convertido en un año particularmente exitoso para la cantante.

Referente indiscutible

Además, La Vecina (No Sé Na’) no solo domina en el Latin Airplay, sino que también lidera el Tropical Airplay de Billboard, consolidando a Estefan como referente indiscutible de este género.

Con más de cuatro décadas de carrera, múltiples premios y 13 números uno en total en la lista Latin Airplay, Gloria Estefan sigue demostrando que su legado no es solo histórico, sino también actual.

El doble número uno conseguido en 2025 es prueba de que su música mantiene la frescura y la capacidad de conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a nuevas generaciones.