Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por difamación

MIAMI.- Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Tailandia y anfitrión de la septuagésima cuarta edición del Miss Universo , ha presentado una demanda contra Fátima Bosch, quien se coronó Miss Universo 2025, por difamación. Según lo expuesto por sus abogados, la querella fue interpuesta tras el altercado que ambos protagonizaron durante el primer día de actividad del certamen en Tailandia.

"Deseamos reafirmar que el señor Nawat Itsaragrisil nunca llamó 'tonta' (dumb) a la señora Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño' (damage), lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", reza la misiva.

El conflicto, ocurrido a inicios de noviembre, se originó durante un encuentro oficial con las candidatas, donde Nawat era el encargado de ofrecer un discurso de bienvenida.

Sin embargo, en la intervención Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles de Tailandia durante su estancia, lo que desencadenó en una discusión pública. En videos que se hicieron virales se escucha al anfitrión decir: "Tu director nacional (Jorge Figueroa) es un tonto. Y si sigues sus instrucciones, tú eres igual de tonta".

Ahora, el equipo legal de Nawat asevera que la palabra que usó se traduce como: "Si sigues las instrucciones de tu director nacional, te perjudicas".

En medio de la controversia, la representante de México, así como otras misses y la entonces Miss Universo Victoria Kjær Thelivig, abandonaron el recinto y rechazaron lo ocurrido.

Polémicas

La acción legal de Itsaragrisil se suma a las múltiples controversias que han surgido luego de la celebración de la noche final del concurso de belleza, donde las representantes de México y Tailandia protagonizaron el cuadro final, siendo Bosch la vencedora de la noche.

Desde entonces, la victoria de Fátima ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Raúl Rocha Cantú, director del certamen, y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el papá de la miss es directivo.

La reina de belleza ha rechazado estas insinuaciones, alegando que su familia es honrada y que ella se esforzó igual que el resto de sus compañeras por alcanzar el título. Igualmente, denunció ser víctima de ataques de odio en redes sociales.

"Me da muchísima risa porque hay tanta desinformación en los medios. No es verdad, y no porque digan muchas veces una mentira, se convierte en realidad. Mi papá y el licenciado se conocieron el día de Miss Universo cuando yo gané Miss Universo México, un saludo y adiós, ha tenido la misma relación que los demás papás de las compañeras, que es nula, simplemente lo ves en los eventos. Por prudencia cuando empecé mi reinado no dije nada porque estaba más concentrada en las obras de caridad y proyectos que íbamos a hacer en el año", contestó.

"No se ha probado nada, si no tienes pruebas y fundamentos, no alces la voz. De mi papá se dijeron muchas cosas y ni ahorita ni nunca van a poder pruebas. Me consta que cada cosa que tiene mi papá ha sido de horas de esfuerzo y sacrificio", agregó.

La imagen del certamen también se ha visto afectada tras los escándalos que han surgido vinculados a los dueños del certamen, como orden de captura por fraude de Anne Jakrajutatip y la investigación sobre crimen organizado vinculada a Raúl Rocha.