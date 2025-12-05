viernes 5  de  diciembre 2025
Subastan cuadro de Renoir confiscado por los nazis en la II Guerra Mundial

El cuadro, que forma parte de la serie de las laveuses, pertenecía al comerciante de arte Alfred Weinberger, un húngaro establecido en París en los años 1920

Durante la Segunda Guerra Mundial, el cuadro fue confiscado por los nazis, al igual que toda su colección, que incluía cinco obras de Renoir y una de Delacroix.

Captura de pantalla / drouot_paris / Instagram

PARÍS.- Un cuadro de Renoir, que representa a varias lavanderas y cuyo propietario era un comerciante judío en Francia que fue expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue vendido este viernes en la casa de remates Drouot en París.

La tela, de 30x35 cm, pintada por Auguste Renoir alrededor de 1916, representa tres siluetas de mujeres hechas de manchas de colores frente a una superficie de agua. Fue adquirida por un poco más de 300.000 euros (350.000 dólares), indicó la casa de subastas.

Daddy Yankee antes de un partido entre los Colorado Rapids y el Inter Miami en el Estadio DRV PNK el 6 de abril de 2024 en Fort Lauderdale, Florida. 
En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 
"Sinners" lidera nominaciones a los Critics Choice Awards

El lienzo no tiene el estilo figurativo habitual del pintor.

"Estamos en la frontera entre la abstracción y el final del impresionismo", explicó antes de la venta Alexandre Giquello, subastador y presidente de Drouot.

El cuadro, que forma parte de la serie de las laveuses (lavanderas), pertenecía al comerciante de arte Alfred Weinberger, un húngaro establecido en París en los años 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue confiscado por los nazis, al igual que toda su colección, que incluía cinco obras de Renoir y una de Delacroix.

Las obras

Una de las obras de Renoir expoliadas, Dos mujeres en un jardín, fue identificada cuando se puso a la venta en Estados Unidos y fue devuelta a la nieta de Alfred Weinberger en 2018. Las otras telas no fueron localizadas.

La Lavandera reapareció durante el inventario de una sucesión realizado por la casa de subastas Giquello y fue vendida en Drouot en 2023.

Durante los trámites, Giquello recurrió a un gabinete de abogados alemán especializado en la búsqueda de objetos robados por los nazis para localizar a sus legítimos propietarios y devolverles su bien. Los herederos de Weinberger pusieron más tarde a la venta el cuadro.

Esta tela cambió varias veces de nombre, por eso fue tan difícil encontrarlo en las bases de datos.

Otro Renoir, El niño y sus juguetes, que representa al hijo del pintor, el futuro cineasta Jean Renoir, y su niñera, fue vendido por 1,8 millones de euros (unos 2 millones de dólares) en Drouot el 25 de noviembre.

FUENTE: AFP

