Granada cierra su emblemática Alhambra tras un nuevo terremoto

Una fotografía tomada el 18 de agosto de 2026 muestra una vista de la Alhambra desde la plaza de San Nicolás después del terremoto en Granada.

GRANADA.- Un temblor de magnitud 4,8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, donde tres personas resultaron heridas y las autoridades cerraron por precaución la Alhambra, días después de que un sismo más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo a las 08H38 GMT con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

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ESPAÑA Siete sismos en Granada dejan tres heridos leves y el cierre de la Alhambra

El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona el martes por la mañana, llevando a los residentes a salir de edificios y precipitarse a las calles.

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental.

Como medida de "prevención con los visitantes y trabajadores", la Alhambra "permanecerá cerrada esta tarde", agregó la agencia, que se encarga de la gestión y conservación del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Más tarde, Antonio Sanz, el consejero de Emergencias del gobierno regional de Andalucía, informó que la inspección visual no mostró ningún daño estructural significativo.

"Se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales", afirmó en una rueda de prensa y especificó que se trata de elementos decorativos, de yesería.

Heridos y daños

Tres personas quedaron con heridas leves, entre ellas una niña que fue trasladada al hospital, indicó Sanz.

La autoridad regional descartó que haya "daños estructurales muy graves" en las viviendas.

Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, entre ellos una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, trabajadora en un laboratorio, que se encontraba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

El Ayuntamiento de Granada ordenó por precaución el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo, si se produce alguna repetición, algún temblor, el salir y situarse en la línea de los edificios".

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la

FUENTE: AFP