lunes 6  de  abril 2026
POLÉMICA

Héctor Sandarti critica clima de agresión en "La Casa de los Famosos 6"

En un encuentro con medios de comunicación, el comunicador expresó su preocupación por el tono que predomina en la actual competencia

El presentador guatemalteco Héctor Sandarti.

El presentador guatemalteco Héctor Sandarti.

Cortesía/Televisa

MIAMI.- El presentador guatemalteco Héctor Sandarti, quien fuera el rostro principal de La Casa de los Famosos durante sus primeras tres ediciones, se pronunció recientemente sobre el rumbo que ha tomado la sexta temporada del reality show de Telemundo. En un encuentro con medios de comunicación, el comunicador expresó su preocupación por el tono que predomina en la actual competencia.

A pesar de haber formado parte fundamental de la estructura del programa hasta 2023, Sandarti admitió mantener una distancia relativa con el contenido actual, aunque reconoció la naturaleza conflictiva de la presente edición.

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“He visto poco, pero sí la he vista muy polémica. La verdad es que es un formato que a mí me encanta, lo conduje tres años, y creo que como yo lo dejé para ahorita, no manches, ha subido mucho el nivel de agresión”, puntualizó el presentador según reportes de People en Español.

Evolución profesional

La salida de Sandarti en 2023 generó sorpresa entre la audiencia, que lo consideraba la voz icónica del formato.

En su momento, el conductor manifestó no comprender las razones de su desvinculación; sin embargo, para el año 2025, durante una entrevista con el periodista Rodner Figueroa, mostró una perspectiva más reflexiva y de aceptación sobre el cierre de ese ciclo profesional.

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos. Hoy por alguna razón ya no estoy dentro de ese show. Se me abrieron otras oportunidades que amo”, afirmó Sandarti el año pasado.

Actualmente, mientras el programa continúa bajo el escrutinio público por sus altos niveles de confrontación, el guatemalteco se enfoca en nuevos proyectos, dejando atrás una etapa que, bajo su óptica, ha experimentado una transformación radical en su dinámica de convivencia.

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