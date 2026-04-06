lunes 6  de  abril 2026
FAMOSOS

Hija de Lupillo Rivera revela por qué mantiene distancia con la pareja de su padre

El exintegrante de La Casa de los Famosos sorprendió a su pareja, la modelo dominicana Taina Pimentel, el pasado lunes con una sortija de compromiso

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.

Cortesía/Prensa Lupillo Rivera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El exponente de música regional mexicana, Lupillo Rivera, y la modelo dominicana Taina Pimentel han formalizado su relación al anunciar su compromiso matrimonial tras varios meses de noviazgo. El exintegrante de La Casa de los Famosos sorprendió a su pareja el pasado lunes con una sortija de compromiso, noticia que fue confirmada por la propia Pimentel a través de sus plataformas digitales.

El anuncio ha coincidido con diversas declaraciones de las hijas del intérprete, quienes han fijado posturas distintas sobre la nueva relación de su padre.

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Ayana Rivera se sinceró con sus seguidores al ser cuestionada directamente sobre si mantiene comunicación con la futura esposa de Rivera: “No tengo ninguna relación con ella, pero le deseo lo mejor”, aclaró, estableciendo una distancia marcada frente al compromiso.

Por su parte, Lupita Rivera, hija del cantante, y Mayeli Alonso se habían pronunciado con anterioridad respecto a las críticas sobre la diferencia de edad entre la pareja, mostrando un respaldo absoluto a la decisión de su progenitor.

“Es una persona muy dulce y la edad no debería importarte ni a ti ni a mí. Al final del día, mi padre tiene todo el derecho a salir con quien quiera porque es su vida”, manifestó entonces la joven.

Anuncio del compromiso

La modelo compartió imágenes del anillo acompañadas de un mensaje que subraya la importancia emocional de este paso en su relación.

“No solo recibí un anillo, recibí una promesa, un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor. Te amo mi amor”, expresó Pimentel desde su perfil de Instagram.

Aunque la pareja aún no ha definido la fecha ni el recinto para el enlace nupcial, trascendió que la modelo se encuentra en proceso de mudanza a la residencia del cantante ubicada en Texas.

Este compromiso marca una nueva etapa en la vida personal de "El Toro del Corrido", quien continúa bajo el escrutinio público tanto por su carrera artística como por su dinámica familiar.

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