William Levy: "En el mundo la lealtad está en escasez"

MIAMI.- William Levy no teme en abrirse y a hablar de su corazón. Tras un año turbulento, protagonizando titulares sobre la polémica separación de Elizabeth Gutiérrez, el actor cubanoamericano señala que actualmente no está buscando el amor y que sus hijos son su principal motivación.

Fue en una reciente entrevista que concedió a Michelle Galván, a propósito de la promoción de la serie Camino a Arcadia , donde Levy aclaró que en este momento solo sus hijos ocupan su corazón.

"¿William Levy está enamorado sí o no?”, le preguntó Galván.

"Yo estoy enamorado de mis hijos en este momento y siempre lo he estado. De alguien más, de una pareja, todavía no”, respondió Levy.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ViX (@vix)

En la conversación, la presentadora de Primer Impacto lo invitó a develar cuáles deberían ser las características que una persona debe cumplir para conquistar su corazón, a lo que el intérprete señaló que en los últimos años ha aprendido a conocerse mejor, y que las decepciones también lo han llevado a blindar su corazón.

“Después de todo lo que ya ha pasado en mi vida he aprendido –y más en estos momentos de mi vida– que dejar entrar a alguien en tu espacio personal va a ser para mí un poquito difícil. Tendría que elegir a esa persona y sentir que es totalmente la adecuada para entrar a mi espacio porque he aprendido que en el mundo la lealtad está en escasez".

"Prefiero conocer a esa persona por muy buen tiempo antes de decidir dar un paso de esa forma”, aseveró.

"Es mejor la calidad que la cantidad"

En este sentido, Levy destacó que mucho de lo que se dice de él ha sido infundado por la prensa, y que ha tenido que hacer frente a comentarios fuera de lugar.

“La gente conoce mucho por lo que muchas personas de la prensa dicen. La mayoría comentan cosas sin respetar, sin tomar en cuenta que hay niños de por medio, entonces en verdad nunca llegas a conocer a fondo o en realidad lo que en verdad pasa".

Y consideró que estas experiencias solo le han permitido crecer personalmente.

"En este tiempo he aprendido muchas cosas: he aprendido a reencontrarme nuevamente, a reencontrar esa persona que siempre he sido que a veces tú sacrificas por algo más".

Por último, el actor enfatizó que actualmente se siente en paz. "He aprendido a valorar mucho más, he aprendido a dejar ir, he aprendido a entender que es mejor la calidad que la cantidad”.