Hijos de Jenni Rivera condicionan develación de estrella póstuma

Sin embargo, aunque el reencuentro transcurrió en total normalidad, trascendió que los vástagos de la cantante condicionaron la asistencia de sus abuelos.

La información fue confirmada por los padres de la artista, quienes alegaron que no concedieron entrevistas durante su estancia en el Paseo de la Fama porque se les solicitó no hacerlo.

Condiciones

En redes sociales, corre un video de doña Rosa en el que asegura que no puede hablar con los medios.

"No nos dejan dar entrevistas, no nos dejan, quisiéramos pero no, otro día se los damos", comentó a Eddie Sakaki cuando este se le acercó para conocer sus impresiones sobre el evento. El fotógrafo subió a su cuenta de Tiktok la declaración de la mujer.

Posteriormente, Pedro Rivera habló con el programa De Primera Mano, y explicó cuáles fueron las condiciones que sus nietos le impusieron para asistir al homenaje que se le realizaría a su hija.

"Jacqie me invitó por un mensaje de texto y asistí con mucho cariño, con mucho gusto (…) Las instrucciones me dijo Jacqie que era tiempo de poner a un lado los problemas y juntarnos para honrar a su mamá, el único requisito que hay que hacer es que tenía que ir yo solo", dijo, al tiempo que aclaró que esa fue la razón por la cual asistió sin su actual pareja.

Asimismo, el patriarca aseguró que durante la ceremonia fue escaso el contacto que tuvo con Jacqie, Johnny, Chiquis, Jenicka y Michael.

"Yo asistí, ahí los miré a todos, los saludé a todos y nada más. Llegamos, hicimos la presentación, estuvimos ahí filmando (…) Terminó el evento, nos tomamos una fotografía en la estrella de mi niña y pues hasta ahí quedó todo".

Desacuerdos en la familia

Rivera también aseveró que con excepción de sus nietos, ningún otro miembro de la familia fue tomado en cuenta para participar durante las palabras que dedicaron a la Diva de la Banda; y destacó que a su hijo Juan le habría gustado ir a celebrar la trayectoria de su hermana.

"No nos tomaron en cuenta en absolutamente nada para el evento, nada más pidieron presencia para que vean que estaba la familia. (...) Sí hizo bastante falta mi hijo. Juan es una persona de un corazón muy noble y no creo que se hubiera negado a ir".

Por último, el octogenario manifestó que los procesos legales que enfrenta por presuntamente explotar de manera indebida de las grabaciones de su hija continúan y que esperan que pronto se devele la verdad.

"Las cosas con el tiempo se van aclarando, entonces yo en eso siempre he tenido mucha confianza, si yo he hecho algo malo se va a saber, si soy una persona recta también se va a saber", sentenció.