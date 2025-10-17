viernes 17  de  octubre 2025
La Oreja de Van Gogh anuncia gira por España en 2026

Tras más de un año de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, el 15 de octubre la banda confirmó que la intérprete regresó a sus filas

Flyer oficial del tour 2026 de La Oreja de Van Gogh.

Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh trae consigo no solo el reencuentro con los miembros de la agrupación original, también nuevos proyectos musicales y una gira en 2026 por España.

A través de las redes sociales, la banda compartió las fechas del Tantas Cosas que Contar Tour 2026, el cual inicia el 9 de mayo en Bilbao y culmina el 20 de noviembre en Pamplona. En Total, los intérpretes de Rosas, La Playa y 20 de enero, tendrán 16 fechas en el territorio ibérico.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", reza el mensaje que acompaña el flyer del tour.

Las entradas estarán disponibles el lunes 20 de octubre.

Regreso de Amaia

Tras más de un año de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, este 15 de octubre la banda ha confirmado, mediante una publicación en Instagram, que la intérprete regresa a sus filas.

En la red social la agrupación compartió un video en el que se puede ver a los miembros junto a Montero. El audiovisual está acompañado con un extenso comunicado en el que no solo se ratifica la vuelta de la vocalista original, también señalan que tienen meses trabajando en nueva música.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras", inicia la misiva.

"Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", agrega.

Asimismo, se dio a conocer que el guitarrista y fundador Pablo Benegas no formará parte de esta etapa, pues se tomará un tiempo para dedicarse a su familia y otros proyectos.

