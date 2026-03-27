viernes 27  de  marzo 2026
MODA

Italia investiga a LVMH por promocionar cosméticos entre menores de edad

Numerosas marcas de cosméticos se han lanzado al nuevo y lucrativo segmento de los preadolescentes, con mascarillas hidratantes o para después del sol o lociones tónicas

El conglomerado de lujo francés LVMH.&nbsp;

El conglomerado de lujo francés LVMH. 

Captura de pantalla/Instagram/@lvhm

MILÁN.- La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover "el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes", incluidas cremas antiedad.

La autoridad (AGCM) señaló en un comunicado que investiga "la omisión o el carácter engañoso de información relevante" en tiendas Sephora y en línea.

Lee además
Se desconoce si el remake, basado en el cuento infantil de los hermanos Grimm, guardará relación con Enredados, la película de animación de Disney. 
PELÍCULA

Disney anuncia que rodará nueva versión de "Enredados" en España
La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
CELEBRIDADES

Rosalía reaparece tras suspender concierto en Milán por intoxicación alimentaria

Se trata en particular de "advertencias y precauciones relativas a cosméticos no destinados a menores o no probados en ellos", especialmente en las gamas Sephora Collection y Benefit Cosmetics, precisó AGCM.

"Al estar en curso la investigación, Sephora, Benefit y LVMH P&C Italia no pueden hacer más comentarios en este momento; no obstante manifiestan su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades", reaccionaron las empresas en un comunicado transmitido a la AFP.

"Todas las empresas reafirman su estricto cumplimiento de las normas italianas aplicables", añadieron.

Las tres empresas también son sospechosas de haber utilizado a "microinfluencers muy jóvenes para incitar a los jóvenes, un público particularmente vulnerable, a la compra compulsiva de cosméticos", según la autoridad.

La promoción de estos productos (incluida entre menores de entre 10/12 años) habría "favorecido compras compulsivas de mascarillas faciales, sérums y cremas antiedad", según la AGCM, con posibles efectos sobre su salud.

Numerosas marcas de cosméticos se han lanzado al nuevo y lucrativo segmento de los preadolescentes, con mascarillas hidratantes o para después del sol o lociones tónicas, con diseños de unicornios, pandas o cachorros.

Los niños "no necesitan cosméticos"

Pero los niños "no necesitan cosméticos, salvo productos de higiene como dentífrico y gel de ducha, y productos solares cuando hay exposición", recordó a la AFP a finales de 2025 Laurence Coiffard, profesora de Farmacia en la facultad de Nantes, en Francia, especializada en cosmetología.

Y el uso de productos cosméticos para adultos cargados de sustancias químicas expone a disruptores endocrinos y fitoestrógenos que pueden alterar el desarrollo hormonal y aumentar el riesgo de desarrollar alergias cutáneas, han demostrado ciertos estudios científicos, según Coiffard.

Además, estos productos "perpetúan cierta norma de belleza", al normalizar el uso de toda una gama de cuidados estéticos, "muy costosa y que requiere mucho tiempo", subrayó por su parte la investigadora estadounidense Molly Hales, de la universidad Northwestern de Chicago.

Junto con su colega Sarah Rigali, Hales se hizo pasar durante meses por una joven de 13 años en TikTok, en el marco de un estudio publicado en 2025.

Los videos presentaban en promedio seis productos, a menudo cremas antiedad destinadas a adultos, con un coste promedio de 145 euros (unos 168 dólares).

Locales de Sephora y LVMH fueron registrados el jueves en Italia, indicó la AGCM. Estas investigaciones pueden acarrear fuertes multas.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Meghan Markle y el príncipe Harry celebra veredicto contra YouTube y Meta

Película mexicana "Chicas tristes" aborda amistad femenina ante la violencia sexual

BTS anuncia fechas de su gira ARIRANG por Latinoamérica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los oficiales de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) controlan a los pasajeros en el Punto de Control de Seguridad Norte en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington en Arlington, Virginia, Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

Byron Donalds.
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
Guerra

Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco
Opinión

Tercera carta a Marco Rubio: meta mano, Marco

Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Te puede interesar

El secretario de estado Marco Rubio dialoga con el ministro de relaciones exteriores de Francia, Minister Jean-Noel Barrot.
DECLARACIONES

Rubio acusa a Zelenski de mentir sobre exigencias de EEUU en Ucrania

Por Leonardo Morales
Se incrementan las tasas hipotecarias en EEUU afectando el mercado inmobiliario.
MERCADO INMOBILIARIO

Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

Ultra Music Festival en Miami
ESTE FIN DE SEMANA

Miami activa desvíos y fuertes medidas de seguridad por festival de música electrónica Ultra 2026

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.
LA BOLSA

Wall Street se mantiene a la baja ante la situación en Medio Oriente

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013. 
INFORME

Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe