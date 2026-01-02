J Balvin y Residente comparten fotografía juntos en Instagram

MIAMI.- El 2025 terminó con algo que los fanáticos del género urbano encontraban difícil de suceder: una reconciliación entre J Balvin y Residente .

Fue a través de un post en Instagram, publicado el 31 de diciembre, en el que los músicos y productores se dejan ver juntos y que está acompañado de un breve texto en el que explican que han dejado de lado sus diferencias.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", reza el mensaje escrito por Balvin.

El post ha sido celebrado por fanáticos y colegas de la industria musical, quienes comentaron expresando su alegría por el gran paso que el colombiano y el boricua han dado. "Gracias por esto a ambos. Los quiero", escribió Bizarrap; "Me alegro mucho", dijo Yandel; "Que bellezuras", agregó Maluma, quien ha sido señalado como el promotor de la reconciliación.

Diferencias

El conflicto entre Balvin y Residente inició en 2022, cuando el intérprete de Atrévete estrenó junto a Bizarrap el BZRP Music Sessions #49/66, pieza en la que abiertamente fue señalada como una tiradera al reguetonero colombiano. La canción alcanzó el No. 22 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y actualmente supera 203 millones de vistas.

La disputa volvió a la palestra pública cuando el productor argentino y Balvin anunciaron su colaboración BZRP Music Sessions #62/66. Muchos especularon que el sencillo podría ser una respuesta del medellinense.

No obstante, la canción estuvo lejos de avivar el conflicto.

El músico colombiano culminó el 2025 con otro importante acercamiento: subió al escenario de la gira Debí tirar más fotos en la Ciudad de México, como un invitado sorpresa de Bad Bunny.

La presencia de Balvin en el exitoso tour no fue solo una aparición sorpresa, sino un acto que representó la reconciliación de dos grandes referentes del género urbano, quienes estuvieron públicamente distanciados durante varios años.