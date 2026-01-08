jueves 8  de  enero 2026
CELEBRIDADES

Jennifer Garner sorprende al hablar sobre divorcio con Ben Affleck

La expareja se separó en 2015 tras 10 años de matrimonio y se divorciaron oficialmente tres años después

La actriz estadounidense Jennifer Garner asiste a la gala Baby2Baby en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 9 de noviembre de 2024.

La actriz estadounidense Jennifer Garner asiste a la gala Baby2Baby en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 9 de noviembre de 2024.

AFP/Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Garner comparte un comentario inesperado sobre la separación de su exmarido Ben Affleck. En una entrevista con Marie Claire UK sobre su vida actual y la segunda temporada de su serie para Apple TV+, The Last Thing He Told Me, la actriz recordó lo difícil que fue romper con Affleck en 2015.

"Hay que ser inteligente respecto a lo que se puede y no se puede manejar, y yo no podía con lo que había ahí fuera. Pero lo que había ahí fuera no era lo difícil. La realidad es lo difícil. La ruptura de una familia es lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad es lo difícil", dijo Garner.

Lee además
Nueva Delhi, India.
TURISMO

Guía de viaje para visitar India
El dúo méxicoargentino Sin Bandera.
MÚSICA

Sin Bandera anuncia el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio

Tras la sonada ruptura entre ambos actores, quienes comparten 3 hijos: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel, Garner buscó refugio en su comunidad.

"Hago un esfuerzo enorme y coordinado por ver a mi gente lo más que puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde reside tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te ayudan a seguir adelante", declaró a Marie Claire.

La expareja se separó en 2015 tras 10 años de matrimonio y se divorciaron oficialmente tres años después.

Entrevista

Además de adelantar la segunda entrega de The Last Thing He Told Me, Garner compartió sus otras prioridades actuales: su activismo en fundaciones como Save the Children US y Once Upon a Farm y, por supuesto, sus hijos.

"La crianza ahora ha cambiado. Se trata más de criarlos con la boca cerrada... Hay que dejarlos crecer y tomar sus propias decisiones. No puedes controlarlo", explicó.

Garner, quien sale con el empresario John Miller, también dijo que compartir la custodia con Affleck, mientras sus vidas públicas siguen bajo la lupa, ha sido complicado. "No es difícil en el panorama general de lo que es difícil en el mundo, pero sí complicado para mí y para mi familia".

Temas
Te puede interesar

Kristen Stewart revela interés en dirigir nueva adaptación de "Crepúsculo"

Disney elige a Teagan Croft y Milo Manheim para protagonizar live-action de "Enredados"

"One Battle After Another" lidera nominaciones de premios del SAG

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El buque de la marina danesa P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a la capital Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo de 2025.
Seguridad

Trump planea hacer oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia; Rubio confirma reunión con daneses

Te puede interesar

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
GOBIERNO FEDERAL

Departamento del Tesoro anuncia la salida de EEUU del Fondo Verde para el Clima

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Fallas del sistema eléctrico obligaron a venezolanos a comprar artículos esenciales en un supermercado en Caracas, 30 de agosto de 2024.
PROPUESTAS

EEUU ofrece inversión en el sistema eléctrico como parte del plan sobre petróleo con Venezuela

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
PUNTO DE PARTIDA

Miami: Controversia de Watson Island y futuro del Tower Theater marcan inicio de la era Higgins