Jennifer Garner sorprende al hablar sobre divorcio con Ben Affleck

La actriz estadounidense Jennifer Garner asiste a la gala Baby2Baby en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, el 9 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Jennifer Garner comparte un comentario inesperado sobre la separación de su exmarido Ben Affleck . En una entrevista con Marie Claire UK sobre su vida actual y la segunda temporada de su serie para Apple TV+, The Last Thing He Told Me, la actriz recordó lo difícil que fue romper con Affleck en 2015.

"Hay que ser inteligente respecto a lo que se puede y no se puede manejar, y yo no podía con lo que había ahí fuera. Pero lo que había ahí fuera no era lo difícil. La realidad es lo difícil. La ruptura de una familia es lo difícil. Perder una verdadera relación y amistad es lo difícil", dijo Garner.

Tras la sonada ruptura entre ambos actores, quienes comparten 3 hijos: Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel, Garner buscó refugio en su comunidad.

"Hago un esfuerzo enorme y coordinado por ver a mi gente lo más que puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde reside tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te ayudan a seguir adelante", declaró a Marie Claire.

La expareja se separó en 2015 tras 10 años de matrimonio y se divorciaron oficialmente tres años después.

Entrevista

Además de adelantar la segunda entrega de The Last Thing He Told Me, Garner compartió sus otras prioridades actuales: su activismo en fundaciones como Save the Children US y Once Upon a Farm y, por supuesto, sus hijos.

"La crianza ahora ha cambiado. Se trata más de criarlos con la boca cerrada... Hay que dejarlos crecer y tomar sus propias decisiones. No puedes controlarlo", explicó.

Garner, quien sale con el empresario John Miller, también dijo que compartir la custodia con Affleck, mientras sus vidas públicas siguen bajo la lupa, ha sido complicado. "No es difícil en el panorama general de lo que es difícil en el mundo, pero sí complicado para mí y para mi familia".