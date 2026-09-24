jueves 24  de  septiembre 2026
FESTIVAL DE CINE

Marion Cotillard pone rostro femenino a la lucha por la Concha de Oro en San Sebastián

Marion Cotillard y las españolas Ariadna Gil y Victoria Luengo defienden dos películas que compiten por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

La actriz francesa Marion Cotillard posa en el Festival de Cine de San Sebastián 2026.

La actriz francesa Marion Cotillard posa en el Festival de Cine de San Sebastián 2026.

AFP

SAN SEBASTIÁN.- La oscarizada actriz francesa Marion Cotillard y las españolas Ariadna Gil y Victoria Luengo centran la atención este jueves en el Festival de cine de San Sebastián, donde defienden dos películas que compiten por la Concha de Oro.

En la recta final del certamen de la ciudad del norte de España, que entregará sus premios el sábado, se proyectan los últimos largometrajes de la sección oficial que aspiran a los principales galardones.

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Así, entra a concurso "7h40 ce matin-là", una película que vuelve a reunir a la realizadora francesa Nicole Garcia con Marion Cotillard.

En la cinta, Cotillard encarna a Alice, una mujer que pasó varios años en prisión por un pasado revolucionario, que llega a una pequeña ciudad buscando a un joven al que dio en adopción.

"Después de pasar 20 años en prisión, lo único que le queda en realidad no es su deseo de revolución, sino el hecho de que es madre. Y la película cuenta eso, el recorrido de esa mujer que va a intentar recuperar la única cosa que le importa", explicó Cotillard en rueda de prensa.

El personaje tiene "un pasado político", acotó Nicole Garcia, quien recordó su propia experiencia como activista de izquierda cuando alcanzó los veinte años "en el momento de mayo del 68".

"Un día se me ocurrió poner un niño en brazos de esa mujer", para resaltar que "maternidad y política son dos instancias tan opuestas, tan difíciles. Son una fuente de culpabilidad para todas las mujeres, incluso ahora", agregó.

Preguntada por la incursión de la inteligencia artificial en el cine, Cotillard, quien en 2021 recibió el honorífico Premio Donostia en San Sebastián, dijo que le daba "muchísimo miedo el día en que un actor de IA logre emocionarme".

"Por ahora, me parece que actúan fatal (...) Y eso me tranquiliza".

Ladrones de arte sacro

La otra película destacada que entra este jueves a competir en la ciudad vasca es "Sants", del realizador Mikel Gurrea, quien con su segundo largometraje regresa a la sección oficial de San Sebastián.

La película cuenta con un reparto de lujo, que incluye a Victoria Luengo, Ariadna Gil y Eulàlia Ramón.

Luengo, actriz en ascenso quien ha actuado en filmes de Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, interpreta a Lali, que va de aquí para allá sobreviviendo como puede con pequeños robos.

Lali recibe una llamada que le cambia la vida. Debe volver a casa en el barrio de Sants en Barcelona a cuidar de su moribunda madre, Gloria, encarnada por Gil.

Ahí, ingresa en una banda que roba arte de las iglesias, liderada por el personaje de Eulàlia Ramón.

Lali "tiene un miedo terrible a la muerte de su madre", con la que no tiene buena relación, y emprende "un viaje precioso que habla de los cuidados y de aprender a quedarse, porque querer también es quedarse en los sitios", explicó Luengo en rueda de prensa.

Para Gil, conocida por sus papeles en "Belle Époque", "El laberinto del fauno" y "Soldados de Salamina", interpretar a Gloria, ferviente religiosa que tiene una relación "rota" con su hija que irá encarrilando, fue "una experiencia maravillosa".

El director explicó que en parte se inspiró en Erik el Belga, como era conocido un marchante de arte belga ya fallecido que llegó a ser considerado uno de los mayores ladrones de arte sacro de Europa del siglo XX por sus golpes dados principalmente en España.

"Él hablaba de los robos de una manera muy ambivalente, los describía casi con una devoción" que rozaba el "propio ritual del culto religioso", señaló el donostiarra Gurrea.

San Sebastián proyecta también este jueves el documental "NAZA", que ha desatado una tormenta política en Israel, ya que muestra testimonios de miembros de las fuerzas israelíes sobre bombardeos contra civiles palestinos en Gaza.

La cinta, ganadora del Premio Especial del Jurado en la Mostra de Venecia, será mostrada sin la presencia de sus directores, los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han sido objeto de amenazas e intimidaciones en su país.

FUENTE: Con información de AFP

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