jueves 24  de  septiembre 2026
LETRAS

El escritor Álvaro Magalhães se alza con premio iberoamericano de Literatura infantil

El escritor portugués Álvaro Magalhães ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en su XXIIª edición

El escritor portugués Álvaro Magalhães.&nbsp;

El escritor portugués Álvaro Magalhães. 

Captura de pantalla/ Facebook @ÁlvaroMagalhães

MADRID.- El escritor portugués Álvaro Magalhães (Oporto, 1951) ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en su XXIIª edición, que además de reconocer la trayectoria de escritores iberoamericanos para jóvenes y niños, otorga 27.000 euros (30.000 dólares) al ganador, informó la editorial.

El jurado acordó de forma unánime conceder el galardón al portugués por una obra construida durante más de cuatro décadas "desde la imaginación, el rigor, la libertad, la originalidad y la innovación".

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Desde que comenzó su trayectoria literaria en 1982, Magalhães ha publicado más de 120 títulos que abarcan la poesía, el relato, la ficción y los textos dramáticos.

El jurado destacó especialmente la amplitud de géneros y registros en los que se mueve el escritor portugués y su capacidad para abordar la literatura infantil y juvenil sin renunciar a la complejidad.

En palabras de los miembros del jurado, esa diversidad "invita al lector infantil y juvenil a habitar la ambigüedad, a pensar filosóficamente, a aceptar la complejidad y a participar activamente en la creación de sentido".

También consideró que la obra de Magalhães mantiene a lo largo del tiempo "una tensión creativa intensa", capaz de cambiar "de género, de registro y de público sin abandonar el humor, lo lúdico, la imaginación verbal y la ambición literaria".

Además de este reconocimiento, a lo largo de su carrera el portugués ha recibido diversos reconocimientos de la Asociación de Escritores Portugueses y del Ministerio de Cultura, además del Gran Premio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil y Juvenil en 2002.

Su obra ha sido incluida en la Lista de Honor del Premio Hans Christian Andersen y en el proyecto BARFIE (Libros y Lectura para la Educación Intercultural), y ha sido publicada en España, Italia, Francia, Brasil y Corea del Sur.

Este premio de la editorial SM ha reconocido en los últimos años el trabajo de Marina Colasanti (Brasil, 2017); Graciela Montes (Argentina, 2018); María Baranda (México, 2019); Yolanda Reyes (Colombia, 2020); María José Ferrada (Chile, 2021), Antonio Orlando Rodríguez (Cuba, 2022), Alice de Jesús Vieira Vassalo (Portugal, 2023), Irene Vasco (Colombia, 2024) y Jorge Luján (Argentina, 2025).

Como cada año, la ceremonia de entrega se realizará, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), el martes 1 de diciembre.

FUENTE: Con información de EFE

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