sábado 13  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Justin Bieber preocupa al pasear semidesnudo por el bosque

Hasta el momento, ni Justin ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el trasfondo de estas imágenes que generaron polémica

En esta foto de archivo tomada el 15 de febrero de 2016, el cantautor Justin Bieber espera en el escenario durante la 58 entrega de los premios Grammy en Los Ángeles.

En esta foto de archivo tomada el 15 de febrero de 2016, el cantautor Justin Bieber espera en el escenario durante la 58 entrega de los premios Grammy en Los Ángeles.

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Justin Bieber vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos que han generado inquietud entre sus seguidores. El cantante canadiense aparece vistiendo únicamente ropa interior, descalzo y conduciendo un scooter eléctrico mientras recorre un bosque en plena luz del día.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron, despertando comentarios divididos. Algunos fans manifestaron preocupación por el estado emocional del intérprete de Peaches, recordando que en varias ocasiones él mismo ha hablado abiertamente de su lucha contra la ansiedad y la depresión.

Lee además
El cantautor canadiense Justin Bieber y su esposa, la modelo estadounidense, Hailey Bieber, observan el Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero de 2024.
MÚSICA

Justin Bieber anuncia el lanzamiento del álbum "SWAG II"
Colombia brilló en la Semana de la Moda de Nueva York con una destacada participación que confirmó su lugar como referente en la industria global
MODA

Colombia redefine la moda en la Semana de la Moda de Nueva York

Sin embargo, otros interpretaron la escena como una muestra de libertad, espontaneidad o incluso un gesto artístico que busca romper con lo convencional.

La polémica no se hizo esperar en redes sociales, donde se multiplicaron las especulaciones. Mientras unos creen que podría tratarse de un momento de vulnerabilidad, otros defienden al artista señalando que no es la primera vez que utiliza sus plataformas para mostrarse sin filtros, como parte de un proceso de autoexpresión personal.

Presión de la fama

Cabe recordar que Bieber ha reconocido en entrevistas pasadas lo difícil que ha sido lidiar con la presión de la fama desde temprana edad, situación que lo llevó a atravesar etapas de fuerte desgaste emocional. Por ello, cada publicación inusual del cantante suele generar un eco inmediato entre quienes siguen de cerca su trayectoria y su vida privada.

Hasta el momento, ni Justin ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el trasfondo de estas imágenes. Sin embargo, el debate permanece abierto sobre si es un signo de crisis o simplemente una manera distinta de conectar con sus seguidores y mostrar un lado más auténtico de sí mismo.

Lo cierto es que, con cada gesto, el artista confirma que continúa siendo una de las figuras más observadas del mundo del entretenimiento, donde cada movimiento se convierte en tema de conversación global.

Temas
Te puede interesar

Taller de dirección y nueva sala de buen teatro en Miami

"The Glassworker": el hermoso y frágil cristal de la vida

Norkys Batista sobre Top Chef VIP: "Ahora soy mejor cocinera"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
EEUU

Agente de ICE dispara y mata a inmigrante irregular tras intento de embestida

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.
FÚTBOL

Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Te puede interesar

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, aspira a la gobernación de Florida. 
JEFATURA DEL ESTADO

Un veterano de guerra y exfiscal busca la gobernación de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk. 
EEUU

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

FAIR pide a tribunal desestimar demanda para extender TPS a un millón de haitianos y venezolanos