Kate Middleton y el Príncipe William comparten fotografías favoritas de 2025

La serie de fotos comienza con una imagen solemne de William y Kate encendiendo velas en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

AFP/Eddie Mulholland/Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kate Middleton y el príncipe William comparten un resumen de su ajetreado año con algunas fotos familiares inéditas. Los príncipes de Gales publicaron una presentación de 12 nuevas fotografías en su cuenta de Instagram, que recorren sus compromisos oficiales y emotivos momentos familiares a lo largo del año.

La serie de fotos comienza con una imagen solemne de William y Kate encendiendo velas en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

La pareja, junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y destacados líderes de la comunidad judía, asistieron a una ceremonia en Guildhall, Londres, para conmemorar este día, así como el 80.º aniversario de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau.

Unos meses después, la pareja celebró otro hito importante: el 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa. Asistieron a una merienda ofrecida por el rey Carlos en el Palacio de Buckingham en honor a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y llevaron consigo a su hijo mayor, el príncipe George.

Fue el compromiso real más formal del joven príncipe hasta la fecha, una señal de que sus padres están comenzando a introducirlo gradualmente en la vida pública.

Próximo año

Si bien 2025 fue un año ajetreado, la familia real tiene ya varios compromisos pautados para el año nuevo.

William y Kate, junto con sus hijos —el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis— comenzarán 2026 instalándose en su nueva casa. La familia se mudó a Forest Lodge, una propiedad en Windsor Great Park, en el otoño de 2025, a una residencia más grande que seguirá siendo su hogar incluso cuando William se convierta en rey.

El príncipe George también se enfrenta a otro cambio importante, ya que cumplirá 13 años el 22 de julio y comenzará la escuela secundaria en otoño. Continúan las especulaciones sobre dónde estudiará el joven príncipe, siendo las dos opciones principales las universidades donde estudiaron sus padres: Eton College, solo para chicos, donde estudió William, y Marlborough College, mixto, donde estudió Kate.

El nuevo año también podría traer consigo viajes para la familia real. Durante una visita al Reino Unido en septiembre, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, extendió una invitación al príncipe William y a la princesa Kate para que regresaran a Australia, y es posible que lo conviertan en un viaje familiar.

También es posible que el príncipe William realice una visita especial a Estados Unidos para apoyar a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo se celebrará en 16 ciudades de Norteamérica, y el partido final está programado para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

