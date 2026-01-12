lunes 12  de  enero 2026
PREMIOS

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja más comentada de los Golden Globes 2026

La pareja hizo su debut en los Critics' Choice Awards de 2026 y continúa atrayendo todas las miradas de la temporada de premios

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de "Marty Supreme" de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

Getty Images via AFP / Monica Schipper
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen siendo la pareja más llamativa de la temporada de premios. El actor y la empresaria de Kylie Cosmetics no dudaron en mostrar su romance entre las estrellas en los Globos de Oro de 2026.

Aunque Jenner no desfiló por la alfombra roja, dejando que el protagonista de Marty Supreme lo hiciera solo, sí participó en el evento dentro del recinto.

Lee además
Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.
RECONOCIMIENTO

Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner tras ganar premio de la crítica
La modelo y diseñadora de moda Sofía Richie. 
CELEBRIDADES

Sofia Richie revela el sexo de su segundo bebé

La magnate de la belleza socializó con estrellas como Jennifer Lawrence y Odessa A'zion, coprotagonista de Chalamet, y aprovechó cada momento para estar junto a su novio, quien se llevó el premio al Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia esa noche.

En las fotos y videos de la pareja, se les ve cariñosos e intercambiando muestras de afecto. También fueron grabados mirándose con ternura antes de que Chalamet besara a Jenner en los labios, como se puede ver en un video compartido por CBS y MTV UK.

Los dos compartieron un dulce momento tras la victoria de Chalamet. Un video compartido por Access Hollywood muestra a Jenner diciendo en voz baja "Estoy tan feliz" después de que el actor le agradeciera, refiriéndose a ella una vez más como su pareja.

Embed

"Siempre hay que estar agradecido por lo que uno tiene. Eso me ha permitido salir de ceremonias anteriores con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar allí. Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este momento fuera aún más especial. Para mis padres, para mi pareja, los quiero. Muchas gracias", expresó durante su discurso e aceptación.

Jenner y Chalamet han estado juntos desde 2023. En los últimos tres años, han asistido con frecuencia a los Globos de Oro para apoyar las películas de él y recientemente hicieron su debut en los Critics' Choice Awards de 2026.

Temas
Te puede interesar

Miley Cyrus y Selena Gómez protagonizan nostálgico reencuentro en los Golden Globes

Brasil celebra Globo de Oro a Mejor Película en lengua no inglesa por "El agente secreto"

Los Emmy crean el Legacy Award, el galardón que reconoce series relevantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Lingotes de oro.
RESERVA FEDERAL

Oro y plata baten récords tras investigación penal a Jerome Powell

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026 donde perdieron la vida militares cubanos.
RESOLUCIÓN ABSOLUTA

Misiles, ciberataques y drones: así cayó el sistema de defensa aérea venezolano