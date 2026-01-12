Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja más comentada de los Golden Globes 2026

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de "Marty Supreme" de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen siendo la pareja más llamativa de la temporada de premios. El actor y la empresaria de Kylie Cosmetics no dudaron en mostrar su romance entre las estrellas en los Globos de Oro de 2026.

Aunque Jenner no desfiló por la alfombra roja, dejando que el protagonista de Marty Supreme lo hiciera solo, sí participó en el evento dentro del recinto.

La magnate de la belleza socializó con estrellas como Jennifer Lawrence y Odessa A'zion, coprotagonista de Chalamet, y aprovechó cada momento para estar junto a su novio, quien se llevó el premio al Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia esa noche.

En las fotos y videos de la pareja, se les ve cariñosos e intercambiando muestras de afecto. También fueron grabados mirándose con ternura antes de que Chalamet besara a Jenner en los labios, como se puede ver en un video compartido por CBS y MTV UK.

Los dos compartieron un dulce momento tras la victoria de Chalamet. Un video compartido por Access Hollywood muestra a Jenner diciendo en voz baja "Estoy tan feliz" después de que el actor le agradeciera, refiriéndose a ella una vez más como su pareja.

Embed timothee chalamet being obsessed with kylie jenner yuppp that’s my favorite hollywood couple pic.twitter.com/A127FABh4J — Bri (@moonroses) January 12, 2026

"Siempre hay que estar agradecido por lo que uno tiene. Eso me ha permitido salir de ceremonias anteriores con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar allí. Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este momento fuera aún más especial. Para mis padres, para mi pareja, los quiero. Muchas gracias", expresó durante su discurso e aceptación.

Jenner y Chalamet han estado juntos desde 2023. En los últimos tres años, han asistido con frecuencia a los Globos de Oro para apoyar las películas de él y recientemente hicieron su debut en los Critics' Choice Awards de 2026.