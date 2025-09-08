lunes 8  de  septiembre 2025
Sabrina Carpenter conquista lista Billboard 200 con "Man's Best Friend"

El sencillo principal del álbum, "Manchild", también ha brillado en el Billboard Hot 100, alcanzando el número 1 y regresando al top 10 esta semana

Captura de pantalla/ Instagram/ @sabrinacarpenter
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Sabrina Carpenter alcanzó la cima de la lista Billboard 200 con su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, marcando un hito importante en su carrera. Esta es la segunda vez que la cantante logra posicionarse en el número uno, tras el éxito de Short n’ Sweet en 2024, consolidándola como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.

El álbum debutó con 366,000 unidades equivalentes a álbumes en su primera semana, incluyendo 224,000 ventas tradicionales, lo que representa un récord para una artista femenina en 2025. Además, Man’s Best Friend logró la mayor semana de streaming para una mujer este año, con 184 millones de reproducciones en plataformas digitales, demostrando el enorme impacto de Carpenter entre sus seguidores.

El sencillo principal del álbum, Manchild, también ha brillado en el Billboard Hot 100, alcanzando el número 1 y regresando al top 10 esta semana. Por su parte, el segundo sencillo, Tears, rompió récords en Spotify al conseguir más de 9 millones de reproducciones en su primer día, convirtiéndose en la mayor apertura de streams para una artista femenina en lo que va de 2025.

A pesar de recibir críticas mixtas por parte de algunos medios, el éxito comercial del álbum confirma que Sabrina Carpenter sigue consolidándose como una de las artistas más destacadas del pop actual.

Inspiración

Recientemente, la cantante confesó que la inspiración detrás Man’s Best Friend surgió de una triste situación, una experiencia emocional reciente que, en lugar de hundirla, le dio fuerzas para crear.

En una entrevista con Apple Music, Carpenter explicó que el proceso creativo fue casi inmediato: “El disco salió de la nada”, dijo. La artista destacó que, a pesar del dolor, decidió no cargar con amargura hacia alguien a quien alguna vez amó: “No quiero ser enemiga de alguien a quien amé. Los amé”, confesó.

El álbum, estrenado el 29 de agosto, combina sonidos de pop, disco, funk y toques retro, mostrando una faceta más madura y audaz de la artista.

