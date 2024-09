La obra de dos artistas venezolanas se exhibe en Miami

"Aunque sus obras abordan diversos problemas formales y surgen de reflexiones distintas, la impronta de la amplia tradición abstracto-geométrica venezolana permanece en ellas como pivote e inspiración", indica Chacón.

"La obra de Mariana Copello se inscribe dentro de la vertiente más cartesiana del geometrismo, derivada de maestros que, como Jesús Soto, se formaron en la filosofía del arte puro. Sus trabajos revelan una contención formal forjada en el estudio de los ritmos, las progresiones y los desdoblamientos de la línea, las tensiones surgidas entre planos geométricos que se encuentran y, en general, de las dinámicas que crean estos elementos en su interacción con el espacio. Su uso del color es concreto. En algunas piezas el blanco sobre blanco, o los sutiles contrastes neutros, acentúan la aparición de ritmos y tensiones. En otras, el color plano enfatiza la explosión dinámica de las líneas”, comenta la curadora.

Por su parte, Luisa Duarte se graduó como arquitecta y se desempeñó profesionalmente en este campo por algunos años en Venezuela, por lo que el lenguaje de la geometría estaba perfectamente instalado en su pensamiento y pulsiones creativas cuando emprendió su carrera artística, detalla el centro cultural en un comunicado.

“A pesar del substrato matemático del geometrismo, el talante de las obras de Duarte es emocional y poético. Sus piezas surgen a partir de situaciones que generan movimientos interiores, emociones y sensaciones que la artista canaliza a través de esas formas que le son tan familiares y que maneja con destreza. Su geometría es espontánea, ya que no acude a cálculos sino a cavilaciones subjetivas, lo que confiere una originalidad distintiva a sus composiciones”, expresa Chacón.

La muestra se podrá visitar hasta enero en los espacios de IMAGO, 4028 SW 57 Ave, en Miami, de lunes a viernes, en el horario de 10 am a 6 pm, y los sábados de 10 am a 1 pm.

Sobre las artistas

Mariana Copello (Caracas, 1976) radica en Houston, Texas. Creció en Maracaibo, capital del estado Zulia, Venezuela, donde se graduó como licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad del Zulia. Al inicio de su carrera trabajó en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL). En 2011 se mudó a Houston, donde comenzó su formación como escultora. Su obra fue seleccionada para formar parte de Latin American Experience, evento bienal organizado por el Departamento de Arte Latinoamericano y el Centro Internacional para las Artes de las Américas (ICAA) del MFAH. Participa en numerosas exposiciones en los Estados Unidos y en todo el mundo. El trabajo de Mariana Copello abarca esculturas, instalaciones y obras sobre papel. Sus obras se encuentran en colecciones de América Latina, Europa, Australia y Estados Unidos, y sus esculturas se exhiben en espacios públicos de Houston.

Luisa Duarte (Caracas, 1959) es una artista multidisciplinaria radicada en Houston, Texas, desde 2003. Se graduó en Arquitectura en la Universidad del Zulia. Ha realizado estudios de arte en la Southwest School of Arts en San Antonio, la Glassell School of Art, Art League Houston y la Watercolour Art Society of Houston. Duarte ha ganado reconocimiento por su estilo distintivo, caracterizado por formas afiladas y un rango dinámico que abarca desde monotipos compuestos hasta pinturas vibrantes. Ha realizado residencias en Asia Society Texas Center y P.A.C. Art Residency, y actualmente es miembro del Throughline Collective en Houston. En 2019, fue honrada a través de Houston Arts Alliance con una subvención. En 2022, se presentó en la exposición Texas Artists: Women of Abstraction, en el Art Museum of South Texas en Corpus Christi.