martes 24  de  marzo 2026
ESCENA

Las canciones de Alejandro Sanz transformadas en musical "El alma al aire"

Las canciones de Alejandro Sanz son el hilo conductor del musical que cuenta con la colaboración del artista, que confiesa estar "enamorado" de este proyecto

El artista español Alejandro Sanz.

El artista español Alejandro Sanz.

SALVA MUSTÉ vía Europa Press

MADRID.- Las canciones de Alejandro Sanz son el hilo conductor del musical 'El alma al aire', que cuenta con la colaboración del artista, que confiesa estar "enamorado" de un proyecto como este, que se estrenará en el Teatro Coliseum de Madrid el próximo 1 de octubre.

De gira por América, Alejandro Sanz no pudo estar este martes en la presentación de 'El alma al aire", como le hubiera gustado, pero remitió un vídeo en el que dijo que ha seguido todo el proceso del montaje del musical que llevará su banda sonora.

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"He viajado para verlos, pero en esta ocasión he visto todo el proceso y el esfuerzo increíble que hay detrás para montarlos. Es un proyecto que me tiene enamorado", alegó el artista.

Con el mismo formato de 'Hoy no me puedo levantar', con las canciones del grupo Mecano, o 'Mamma Mia', de Abba, 'El alma al aire' nace a partir de éxitos del cantante madrileño como 'Amiga mía', 'No es lo mismo' o 'Corazón partío'.

La historia se desarrolla en pueblo pesquero, donde Ale, un joven músico con talento es testigo, junto a su familia y su amigo Bruno, de cómo la llegada de Alma, una promotora inmobiliaria madrileña que se instala en el pueblo con sus dos hijas, altera el equilibrio de la comunidad, a la que "vuelve loca" el viento de Levante.

Sanz indica que se ha mantenido "respetuoso" con el proceso y que ha "aprendido muchísimo de grandes profesionales".

Algo que corrobora el dramaturgo Álvaro Tato, autor del libreto, quien ha señalado que Alejandro Sanz solo le pidió que el musical no fuera un biopic, por lo que el producto final no tratará sobre el artista, "aunque su alma si está en el escenario", matiza Tato.

Sanz ha puesto el repertorio a disposición de la historia con total libertad para crear un espectáculo que es un homenaje a la cultura española y al sur en particular, como pidió el propio artista, "porque forma parte de su identidad".

"Es una historia de amor entremezclado, un canto a las raíces, a nuestra herencia y a lo que podemos ser", subraya Tato que ha entretejido la historia a partir del repertorio del artista.

"Canciones que se han convertido en himnos, que son la banda sonora de muchas vidas, que han enamorado y desenamorado", relata el autor.

El musical ha tardado cuatro años en gestarse pues partió "desde cero", como explicó su directora general Yolanda Pérez Abejón, "un esfuerzo añadido" a la ya compleja infraestructura que requiere una producción musical.

"Me hace ilusión que mi trabajo esté en las tablas de un teatro y que Nick -Nick Skilbeck, supervisor musical- haya convertido mis canciones a otro lenguaje", señaló el cantante de 'Te lo agradezco pero no' o 'Cuando nadie me ve'.

FUENTE: EFE

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