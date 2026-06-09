martes 9  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Legendaria fotógrafa Annie Leibovitz inaugura exposición del Mundial 2026

La artista inauguró la muestra Fútbol 2026. Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología, la cual estará abierta al público a partir del 9 de junio

Fotografía cedida por la Secretaría de Cultura que muestra el interior de la exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz&nbsp;este lunes, en Ciudad de México (México). La prestigiosa Annie Leibovitz ha retratado a astros del fútbol como David Beckham y Guillermo Ochoa, en su trayectoria también destacan sus fotografías del emblemático Mundial de 1986 en México, país donde este lunes presentó una exposición que reúne su legado sobre este deporte y donde arrancará el 11 de junio la Copa del Mundo 2026.

Fotografía cedida por la Secretaría de Cultura que muestra el interior de la exposición Futbol 2026. Annie Leibovitz este lunes, en Ciudad de México (México). La prestigiosa Annie Leibovitz ha retratado a astros del fútbol como David Beckham y Guillermo Ochoa, en su trayectoria también destacan sus fotografías del emblemático Mundial de 1986 en México, país donde este lunes presentó una exposición que reúne su legado sobre este deporte y donde arrancará el 11 de junio la Copa del Mundo 2026.

EFE / Secretaría de Cultura

CIUDAD DE MÉXICO.- La fotógrafa Annie Leibovitz ha retratado a figuras del fútbol como David Beckham y Guillermo Ochoa. En su trayectoria también destacan sus fotografías del emblemático Mundial de 1986 en México, país donde este lunes presentó una exposición que reúne su legado sobre este deporte y donde arrancará el 11 de junio la Copa del Mundo 2026.

La artista inauguró la muestra Fútbol 2026. Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología, la cual estará abierta al público a partir del 9 de junio y reunirá la mirada de la fotógrafa desde 1986 hasta el campeonato actual, en el que México es sede al igual que Estados Unidos y Canadá.

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Según un comunicado compartido por la Secretaría de Cultura, Leibovitz (Connecticut, Estados Unidos, 1949) afirmó que la agenda del Mundial 2026, que tendrá su inauguración el próximo 11 de junio en Ciudad de México, será “totalmente distinta a la de 1986”.

“En ese entonces, realicé carteles en las diversas sedes que tuvo México como anfitrión del Mundial. Fue una experiencia increíble para una joven viajar a este país”, aseguró sobre aquella época en la que apenas tenía 36 años.

El resultado de dichos carteles se tradujo en una serie de 13 fotografías concebidas a partir de tres ejes: el hombre, la pelota y la tierra, con escenarios como las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Kabah, en la península de Yucatán; Teotihuacán, en el Estado de México central (centro del país); y Tula, en el estado de Hidalgo.

Nuevo proyecto de cara al Mundial

Cuarenta años después, Leibovitz vuelve como invitada por Fundación Televisa, el brazo filantrópico del grupo mediático mexicano Televisa, en alianza con Fundación Coppel y Fundación Diez Morodo, para retratar el Mundial 2026.

“Han pasado 40 años y me he interesado más en las personas y los retratos, y cuando entré en el juego esta vez, realmente comencé a pensar en las y los jugadores; quería captarlos en la cancha. Quiero decir que son héroes, son hermanos de armas, poetas, un conjunto de seres humanos increíble”, destacó.

Esa disposición de la cámara se observa en los retratos a David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Christian Pulisic, así como a las jugadoras Alex Morgan, Isabelle y Annabelle Chukwu, y Montserrat Saldívar; e integrantes de la Selección Mexicana, como Guillermo Ochoa o Israel Reyes.

Sin embargo, indicó que se trata de un proyecto que acaba de comenzar, “porque quiero retratar a más jugadores, hay otros que no están en este conjunto de imágenes”.

En ese sentido, la curaduría de la exposición conjuga sus fotografías de 1986 con una monumental instalación fotográfica que recorre, mediante un centenar de retratos, 50 años de carrera; y su nueva serie fotográfica, en la cual puso al centro a grandes protagonistas del balompié.

Al conjunto fotográfico se suma el diálogo con los ancestrales jugadores de pelota mesoamericanos mediante la disposición de un “pequeño corpus de piezas arqueológicas referentes al ritual”, algunas provenientes de Michoacán (oeste) y de Veracruz (este).

Annie Leibovitz es una de las retratistas más influyentes del mundo. Su trabajo ha destacado en portadas de las revistas Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue, con personajes emblemáticos como la familia Obama, los Reyes de España, John Lennon y Yoko Ono, Mark Zuckerberg, entre otros.

FUENTE: EFE

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